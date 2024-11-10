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WTT法蘭克福冠軍賽男單4強戰，我國「沉默殺手」林昀儒與中國大陸林詩棟遭遇，經過4局激戰，最終以0：4遭到對手橫掃，無緣衛冕男單冠軍。賽後林詩棟也坦言沒想到最終會以4：0取勝，有些出乎意料之外。本屆WTT德國法蘭克福冠軍賽，林昀儒志在完成連霸，中國方面僅派了王楚欽和林詩棟兩位選手參賽，前者爆冷出局，而林詩棟則一路打進到四強戰。雙方在過去4次交手當中，林詩棟保持全勝，擁有絕對優勢。今天再度交手，畫風也沒有太大的改變，林昀儒幾乎全程遭到壓制，雖然有3局分數都比較接近，但他皆未能拿下，以9：11、11：13、2：11 、8：11輸球。林詩棟賽後受訪時也表示，其實沒想到會是「4：0的比分」，這段時間跟林昀儒打了很多次，今天對手開賽的變化很快，搏殺質量也很高，不過自己盡全力準備了這場比賽。賽後《網易體育》有文章指出，林昀儒已經連續5次輸給林詩棟，這樣的對戰結果在頂尖選手之間較為少見，可能是存在著一些「球風相克」的結果。「球路相克」指的是，由於技術風格的不同，一些選手更擅長對付某些特定的打法，而對某些風格的對手則難以發揮。文中舉例，「林昀儒雖然擊敗過馬龍、樊振東等中國乒乓名將，但面對林詩棟時卻總是處於劣勢」，分析指出，林昀儒的技術優勢在於手感和控球，但力量和單板質量不足，這使得他在面對林詩棟時很難打出自己的節奏。而林詩棟則具備強大的力量和高質量的反手進攻，尤其在近、中、遠台的發力上更勝一籌，這使得林昀儒在比賽中很難找到有效的得分方式。不過該作者也提醒，雖然目前林詩棟在技術風格上克制林昀儒，但這也可能只是暫時的。林昀儒未來可能找到解決之道，認為中國選手仍需持續努力，以「從零開始」的態度來準備每場比賽，以保持長期競爭力。