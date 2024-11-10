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▲8日晚間，台北捷運板南線發生持刀攻擊事件，42歲王姓女子自稱出現幻聽，持美工刀劃傷鄭姓男高中生臉部與頸部。 （圖／NOWnews資料照）

8日晚間，台北捷運板南線發生持刀攻擊事件，42歲王姓女子自稱出現幻聽，持美工刀劃傷鄭姓男高中生臉部與頸部，訊後被依殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。檢方複訊之後，認為王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向法院聲請羈押獲准。據了解，王女擁有碩士高學歷，曾在電子工廠從事作業員，之後因合約到期，轉介到新北市新莊區某生技公司從事理貨員，8日晚間，王女前往公司辦理離職，隨後搭乘捷運板南線返家。而王女聽見高中生聊天，以為對方講她壞話還想跟蹤她，竟持刀攻擊鄭姓男高中生，所幸有民眾見狀，合力上前制止，王女遭壓制後被警方逮捕。