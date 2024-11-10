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▲美國、台灣大選後各指數表現。（圖／野村投信提供）

▲美國、台灣總統大選，台灣趨勢動能高股息指、台灣加權指數、台灣高股息指數變動。（圖／野村投信提供）

美國總統大選結束，台股連續5日收漲，加權、電子、金融指數同步站上短、中、長天期均線，漲勢落後的傳產指數亦站上月線，台股整體維持偏多格局。法人指出，隨著台股財報法說接近尾聲，利空逐漸淡化，回歸產業基本面，選後政策題材股將為盤面焦點，除了政策題材外，投資人也可以考慮投資高股息類型的ETF。市場原本擔心川普若當選，可能會收取保護費，進而對台積電造成衝擊，台股6日在台積電推動下，逆勢走強，如今聰明錢回頭買入台股，加上美國聯準會（Fed）利率決策出爐，指數震盪偏升。00944野村台灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君表示，根據過去5次總統大選的數據包括台灣3次、美國2次，台灣加權指數的平均報酬後3個月（60個交易日）平均表現7.62%，台灣高股息指數的平均報酬4.17%，因此對於長期投資人而言，選舉造成的不確定性確實僅是短期利空因素。若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以00944追蹤指數「台灣趨勢動能高股息指數」為例，可進一步將拉高到7.86%，表現相較一般「台灣高股息指數」及「加權股價指數」領漲抗跌更出色。林怡君進一步分析指出，近幾年ETF爆夯，吸引投資人目光，根據最新一周「集保股權分散」統計資料顯示，截至11月1日，台股ETF最新受益人數直逼千萬人 達到999.34萬人，由於高股息ETF通常投資產業多元且分散，在市場震盪時有助於分散投資風險，適合中長線投資人布局。以野村台灣趨勢動能高股息ETF來說，追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，排除屬創新版及營建業者並通過流動性檢驗，標準包含近一年成交金額達前20%或近一年中有8個月自由流通週轉率達3%者，並剔除近1個月成交金額後20%者。