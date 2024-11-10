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右腳第五跖骨骨折（2014-2015賽季）

在效力於俄克拉荷馬雷霆期間，Durant遭遇了右腳第五跖骨骨折。這是一種被稱為「Jones骨折」的傷病，對籃球運動員來說相當棘手。Durant接受了三次手術，並因此缺席了大部分賽季，僅出戰27場比賽。這次受傷成為了他職業生涯中的第一次大規模休賽。



右腳踝扭傷（2014年）

在骨折恢復期間，Durant還因為右腳踝扭傷而再次缺席多場比賽。這次傷病加重了他的腳部問題，讓他的復出更加困難。



左膝內側副韌帶（MCL）扭傷與脛骨骨瘀傷（2017年）

轉投金州勇士隊的第一年，Durant在一次比賽中左膝被隊友不慎撞傷，導致MCL扭傷和脛骨骨瘀傷。他因此缺席了20場比賽，但成功趕上季後賽並幫助勇士奪得總冠軍。



右跟腱斷裂（2019年總決賽）

這是Durant職業生涯最嚴重的傷病之一。在2019年NBA總決賽代表勇士隊對陣多倫多猛龍隊的第5場比賽中，Durant復出後不久遭遇右跟腱斷裂。他因此缺席了整個2019-2020賽季，並經歷了漫長的康復期。跟腱傷病對運動員來說非常嚴重，很多人擔心Durant的生涯會受到很大影響。



左腿筋拉傷（2020-2021賽季）

加入布魯克林籃網後，Durant因左腿筋拉傷缺席了超過20場比賽。這次傷病加重了他缺席的時間，尤其是在跟腱手術後，這樣的腿部問題讓人們擔心他的恢復情況。



左膝MCL扭傷（2022年和2023年）

Durant的左膝再次受傷，2022年1月和2023年初他在籃網和太陽分別遭遇左膝MCL扭傷，兩次都讓他缺席超過一個月的比賽。這種傷病反覆出現，也讓他的膝蓋穩定性成為人們關注的焦點。





今（10）日，根據ESPN知名記者Shams Charania報導，消息人士稱，鳳凰城太陽明星前鋒「KD」Kevin Durant在昨天的比賽中左小腿拉傷，將在兩周後再次接受評估。目前太陽隊戰績為8勝1敗，傲視西區、全聯盟也僅次於克里夫蘭騎士。雖然加盟太陽後，球隊的戰績有些不如預期，不過這一季KD在季初和隊友一起打出不錯的開局，戰績8勝1敗，在NBA之中僅次於10勝0敗的騎士隊。本季至今，Durant可謂是毫無保留，場均上場時間高達38.8分鐘，砍下27.6分6.6籃板3.4助攻。投籃命中率55.3%，三分球命中率42.9%，效率相當驚人。但如此高的使用率，也增加了他可能受傷的風險，Durant本季至今場均出賽38.8分鐘，相較之下和他同為36歲的Stephen Curry本季場均僅出賽26.8分鐘，差了整整12分鐘，對太陽來說不是好現象。