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川普（Donald Trump）當選美國總統後，執政團隊佈局也成媒體焦點。川普在台灣時間今（10）早親自在社群網站宣布，他不會找蓬佩奧（Mike Pompeo）跟海利（Nikki Haley）入閣。至於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）未來的角色？我前國安高層楊永明則認為，比起官位，「這層關係」重要多了。川普透過社群網站「Truth Social」宣布，他不會找前國務卿蓬佩奧跟前美國駐聯合國大使海利加入這次的執政團隊。外界推測這跟兩人曾經「背刺」川普有關。不過，川普發文仍強調：「我非常喜歡和感謝之前與他們一起工作，感謝他們為我們國家的服務。」並標籤「讓美國再次變得偉大」（MAGA）。國安會前副秘書長楊永明8日在政論節目《新聞大白話》表示，川普內閣的報派人事不用太在意，但其財經、國安團隊人事，將代表未來4年的政策走向。他更進一步指出，特斯拉執行長馬斯克是否入閣，其實沒有那麼重要，因為馬斯克在川普選舉過程的投入，兩人幾乎培養了「家庭成員」的私人關係，影響力無人能及。就算馬斯克不當官，也可能影響政策走向。楊永明認為，川普這一任會選擇忠誠於他的人，且同時需有能力執行川普的意志。