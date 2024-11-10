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▲Mingo已經完成手術，目前休養中。（圖／Mingo IG）

▲Mingo甜美的外型吸引許多粉絲支持。（圖／Mingo IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員Mingo（朴旻曙）甜美的外貌及姣好的身材深受粉絲喜愛，，然而近日竟傳出她健康出狀況的消息，已於上週緊急入院開刀。昨（9）日，經紀公司發佈聲明，證實Mingo將缺席11月份所有活動與賽事，讓粉絲頓時心急不已，湧入大量留言關心。Mingo的經紀公司表示，她上週已順利接受手術，目前正在休養中。至於病因，基於隱私考量，公司並未透露細節。公司向粉絲保證：「Mingo目前已進入康復階段，請大家不必過度擔心。」此外，由於恢復期間無法進行激烈運動與搭乘飛機，11月份的所有活動與賽事都將取消。由於手術後的休養需求，Mingo將無法出席台鋼雄鷹啦啦隊的賽事及其他應援活動。公司也為此向粉絲和活動主辦單位表示歉意，並透露後續活動安排將視她的康復進展再做調整，感謝粉絲的諒解與支持。Mingo也在個人社群留言致歉：「對不起！謝謝大家的支持！我會努力早日康復。」她上傳在醫院吊點滴的照片，讓不少粉絲心疼不已，紛紛留言為她加油打氣，期待她早日康復。本名朴旻曙的Mingo，為台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的成員之一。憑藉清新外型和活潑個性，她在台灣吸引了大批粉絲。來台後，她與好友安芝儇定居高雄，並積極投入演藝與啦啦隊應援活動。