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日職千葉羅德隊批准「令和怪物」佐佐木朗希以入札制度挑戰大聯盟，前巨人監督堀内恒夫對此撰文表示質疑與擔憂，佐佐木朗希在日職一軍共4個賽季，「他未達成單季規定局數，也未能以『中六日』間隔連續出賽，真的能適應『中四日』嗎？」堀内恒夫現為《體育報知》評論家，他撰文表達對佐佐木朗希挑戰大聯盟的質疑和擔憂，他提到，他認同巨人投手菅野智之在6日正式申請成為海外FA，「我舉雙手贊成。他在12年內取得了136勝，4次獲得最多勝、最優秀防禦率的成績，也對球隊做出巨大貢獻，我認為應該沒人對他旅美計畫有異議。」菅野智之今年以35歲之齡再度挑戰大聯盟，今年他投了近6年最多的156.2局，繳出近7年最佳防禦率1.67，4年前他就曾透過公告轉隊制度挑戰大聯盟，但最終未與任何球隊簽下合約。回到佐佐木朗希，堀内恒夫直言，「他在一軍實際出賽也不過4年，累積29勝，嗯，就這樣還要挑戰大聯盟？球團也敢點頭答應啊。如果他像菅野智之那樣盡到自己責任再走，那倒會讓人心服。」並提到佐佐木朗希入隊這4年間，羅德沒拿過一次冠軍。且佐佐木朗希在日職一軍4個賽季，從未達成單季規定局數，甚至也沒在「中六日」投六休一的輪值下穩定出賽，「像他這樣的投手，真能適應大聯盟的投四休一的輪值常態嗎？」堀内恒夫認為想挑戰棒球最高殿堂，當務之急應該是先打造出能在輪值中持續出賽的身體和肩膀。堀内恒夫表示，自己身為棒球界最前輩之一，希望佐佐木能夠成功，「然而對於一個尚未經歷完整賽季的投手來說，能否適應嚴酷的大聯盟環境，我確實有些擔心，就連山本由伸那樣的投手也曾經遇過傷病困擾。」