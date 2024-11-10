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聖安東尼奧馬刺在主場以110：111不敵猶他爵士，馬刺新星Victor Wembanyama今（10）日雖然在主場攻下24分16籃板7阻攻的數據，但團隊發生多達20次失誤，他本人也出現要命進攻犯規，導致球隊末節最後時刻反撲無力落敗，開季戰績4勝6敗。這場比賽打得十分激烈，馬刺最終也僅小輸1分。Wembanyama數據依舊亮眼，貢獻了24分、16個籃板和7次阻攻，三分線外9投6中，手感相當不錯，內線的封蓋能力也給爵士造成極大的麻煩。馬刺此役迎來Devin Vassell回歸，他為球隊提供了穩定的得分火力支援，這一場獲得21分。但整體來說，爵士隊這一場的表現則更為均衡，尤其是Collin Sexton與Jordan Clarkson屢屢在關鍵時刻得分，幫助爵士在比賽最後關頭保持領先。Clarkson的三分和Sexton的關鍵補籃更成為決定比賽勝負的關鍵回合。馬刺在比賽的最後幾分鐘，曾多次縮小分差，但Wembanyama在最後10秒的進攻失誤，以及爵士穩定的罰球表現，最終使得馬刺無法完成逆轉。在11月初，馬刺隊主帥「波總」Gregg Popovich身體出狀況，助理教練Mitch Johnson預計將無限期擔任馬刺隊臨時總教練。《ESPN》記者Shams Charania報導指出，波總目前有嚴重的健康問題，他在聖安東尼奧需要醫療照護。75歲的Popovich是馬刺隊的傳奇教頭，也是當今NBA最年長的總教練，他在NBA擔任球隊總教練至今已是第29個賽季了。生涯擁有5枚冠軍戒指，是聯盟史上最有成就的教練之一。Popovich執教生涯取得1391場比賽勝利，排名NBA歷史第一。