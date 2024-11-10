我是廣告 請繼續往下閱讀

找到錢送保時捷跟現金？有網友在社群平台「脆」（Threads）上發文，指出自己遺失600萬現金，只要有人幫忙找到且原封不動，將贈與對方2台保時捷、20萬現金作為酬謝，發文引起網友關注。不過對此警方表示，根本沒有所謂的贈送保時捷，該文其實是車商賣車廣告，已通知貼文者到案說明，全案將依違反社維法開罰。根據《Ettoday新聞雲》報導，該網友在「脆」上發文，表示自己在9日下午，於苓雅區五塊厝捷運站，遺失一個黑色行李袋，裡面放有600萬現金，如果有人能將600萬歸還，將贈送2台保時捷、20萬現金，發文者還附上保時捷圖片，呼籲網友幫忙。對此，苓雅分局指出，並未接獲相關報案，且檢視貼文並循線聯繫貼文者釐清，該文其實是「賣車廣告」未有遺失情事，已通知貼文者到案說明，全案將依違反社會秩序維護法開罰，並提醒民眾，任意貼文影響公共安寧，可能觸法，民眾切勿以身試法，以免違法受罰。