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▲謝金燕身穿短裙洞洞裝開唱，在台上跟粉絲一起互動，嗨翻全場。（圖／翻攝Youtube）

▲謝金燕以綁馬尾、洞洞裝的造型開唱，展現自信魅力，粉絲們熱情高喊「好美！」（圖／翻攝Youtube）

台灣女星謝金燕昨（9）日久違登台，於「嗨!出發吧來台東」演唱會擔任壓軸演出，以一襲洞洞裝上衣配迷你短裙性感登場，吸引大批粉絲到場應援。現年49歲的她身材火辣，魅力絲毫不減，現場氣氛被她的演唱推向高潮。此次活動除了謝金燕，卡司還包括彭佳慧、芒果醬、盧廣仲等多位藝人，共同在台東海濱公園帶來精彩表演。自今年參加中國綜藝《乘風2024》後，謝金燕在台灣舞台上久未露面，粉絲熱情不減。她在開場即以「come on！台東」點燃現場氛圍，連唱〈月彎彎〉、〈含淚跳恰恰〉等經典曲目，讓全場熱血沸騰。她以綁馬尾、洞洞裝的造型，展現自信魅力，粉絲們熱情高喊「好美！」、「姐姐超辣！」現場充滿歡樂。演出間隙，謝金燕親切問粉絲「看到姐姐開不開心？」並以一系列寵粉行為回應台下熱情，轉圈大秀蠻腰讓粉絲拍照，充分展現對粉絲的愛意。現場觀眾不禁讚嘆她的體態與活力，對於久違回歸的她表示無比驚喜。