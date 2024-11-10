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道奇巨星大谷翔平在世界大賽G2盜壘時，造成左肩半脫臼，美國媒體近日曝光完成手術的大谷翔平，用護具支撐的手臂，並提到在洛杉磯街頭獨自行走的大谷翔平看起來精神不錯，「雖然左手臂被護具固定著，但行動看起來不受太大限制。」世界新聞組織的知名攝影師Jessal Parshotam在個人Instagram發布了多張大谷翔平術後的照片，並寫到，「負傷的戰士！世界大賽冠軍大谷翔平首次配戴支撐器現身。」美國八卦媒體《TMZ》也刊登了相關照片和報導，指出，「星期四（當地時間7日），大谷翔平看起來精神不錯，他戴著橘色帽子和穿著運動休閒服，雖然左臂配戴懸臂吊帶固定著，但行動看起來不受太大限制。他在洛杉磯街頭行走時，不需要他人協助，看起來也沒有感到明顯的疼痛。」道奇在5日公告大谷翔平接受手術並成功完成，道奇總管Brandon Gomes在6日受訪時透露，「手術後的恢復狀況非常好，我們會逐步進行復健。從長遠角度來看，受傷的是揮棒時使用的後側肩膀，而不是投球時用的肩膀位置，這點令人欣慰。我們預計他將能趕上春訓。」