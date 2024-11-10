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南山人壽「台北城市創意路跑」今（10）日登場，超過1萬名跑者熱情參與，參賽者從0歲橫跨到99歲，董事長尹崇堯也親自參與路跑。他在會後受訪也談到川普當選、美降息對市場的影響，認為還要看川普政策落實狀況，但明年壽險可望受惠降息循環，景氣在AI發展下也正向樂觀。至於南山人壽上市進度，他說，「一直都有努力、有在做準備」，只是具體的時間點仍要等較穩健、得到所有利害關係人的祝福再做。今日也是南山人壽首度冠名贊助舉辦的路跑賽事，尹崇堯指出，保險公司能做的，絕對不只是疾病發生後的理賠，而是要更主動地和「健康」連結，走到更前端守護保戶的健康，擔任國人的健康靠山。這次路跑賽事，就是南山提醒民眾幫自己「存健康」的行動之一，呼籲大家從日常生活做起，維持健康好體態，避免個人健康帳戶過早透支，才能活得健康、活得久，讓臺灣面對超高齡的未來，有備而來。為提升台灣長跑運動的競爭力，這次也特別邀請長明賞選手領跑，並從報名費中捐助新台幣50萬元予長明賞，用以支持台灣長跑運動選手的發展，將愛心傳播到馬拉松運動員上，邀請民眾跑步做公益，一起為健康社會、健康臺灣盡一份心力。由於美國總統大選結果也已揭曉，川普重返白宮，隨後美國聯準會（Fed）也宣布降息1碼，尹崇堯今日受訪時也提到，川普當選後，短期市場反應熱烈，但實際上還要等到他明年具體就任，尤其在參眾兩院都由共和黨拿下多數很少見，川普選前宣稱要做的減稅、增加關稅等，尤其對中國60%關稅、對世界其他地方有10%的關稅，是否真的落實，屆時也會對美國經濟造成中長期影響，但他對美國明年景氣看法仍積極正面的，主要是AI發展。至於美國啟動降息循環，尹崇堯表示，這有利壽險發展的，對整個保險銷售還是比較樂觀，由於明年就要準備接軌2026年新的公報跟新的ICS，因此，南山人壽還是秉持一樣的原則，希望能夠在「保障型跟長年期」的商品，比較高CSM的商品上面去做一個銷售。至於南山人壽上市計畫，他說，在股東會上股東也很關心，只是仍希望能得到各利害關係人的祝福、大家都高高興興的狀況下，再進行上市，他強調，「這是一直都有在做準備、有在努力的事情」，但是具體的時間點還是要等到比較穩健、能得到所有利害關係人的祝福之後再來做。