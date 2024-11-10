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▲目前西北太平洋相當熱鬧，不只有銀杏、桔梗、萬宜等颱風，天兔颱風也準備生成。（圖／中央氣象署）

桔梗颱風、萬宜颱風昨（9）日才生成，並與銀杏颱風「三颱共舞」，想不到在關島南方，今（10）日早上又出現新的「熱帶性低氣壓」，且在24小時內有機會增強為颱風「天兔」，中央氣象署預報員張承傳指出，「準天兔颱風」路徑將先往呂宋島，再往後的路徑不確定性大，不排除更靠近台灣。張承傳表示，「準天兔颱風」會先沿太平洋高壓往西北前進，預計週四（11/14）移動到呂宋島近海，週五至週六（10/15、10/16）通過呂宋島，此外，中度颱風銀杏目前在南海，路徑朝向西南方前進，對台灣天氣沒有影響；桔梗颱距離台灣1000多公里，未來路徑向西，會穿越呂宋島後往南海前進，直接影響台灣機率低；萬宜颱風則在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東方4千多公里海面，距離台灣遙遠，影響機率也偏低。張承傳提醒，明（11）日東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部有雨，其它地區多雲，東北部山區有局部較大雨勢，週二（11/12）基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，週三（11/13）白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，僅剩桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。