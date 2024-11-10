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2024年世界棒球12強賽於台灣時間10日正式開打，開幕戰由A組的荷蘭對決巴拿馬，這場比賽雙方激戰到延長賽。最終，荷蘭在第10局靠著Ray-Patrick Didder的再見安打，以9：8驚險勝出，贏得比賽。這場比賽雙方形成一場激烈的打擊大戰，在4局結束時，巴拿馬還以7：3領先。然而，荷蘭在第6、7、8局接連得分，靠著Sharlon Schoop的陽春砲以及Didder的適時安打成功逆轉，8局結束時反倒以8：7領先。儘管如此，巴拿馬在9局上半靠著Ruben Tejada砲轟荷蘭終結者Juan Carlos Sulbaran，一棒將分數追平，比賽進入延長賽。雙方回到原點，荷蘭在10局下半創造滿壘好機，Didder擊出一支右中外野之間「三不管地帶」的再見安打，讓荷蘭最終以9：8險勝，巴拿馬左投Alberto Baldonado承擔敗戰投手。此役在4局過後，荷蘭牛棚表現出色，讓球隊得以保有競爭機會，5位投手合計只被敲2支安打、丟1分、送出5次三振。最終，他們努力得到了回報，球隊克服大比分落後，後來居上搶勝。