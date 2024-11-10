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先前台積電曾向美國商務部通報，其生產的一款晶片被發現用於華為的AI處理器當中。據知情人士透露，美國已要求台積電自週一（11日）起停止向中國出口用於人工智慧（AI）應用的先進晶片。根據路透社獨家報導，美國商務部已經向台積電發出信函，針對特定先進晶片實施出口限制，這些晶片包括為AI加速器與圖形處理器（GPU）提供動力的7奈米或更先進的晶片。消息人士指出，在商務部的信件發出後，台積電已經通知受影響的客戶，自周一起停止晶片發貨。針對路透社最新的報導，美國商務部拒絕發表評論，台積電發言人也拒絕進一步評論，僅表示公司是一家「守法的公司……致力於遵守所有相關規則和規範，包括適用的出口管制。」在數週前，台積電通報美國商務部，其一款晶片被發現使用在華為的AI處理器。據路透社上月報導，技術研究公司Tech Insights拆解了該產品，發現台積電晶片，顯示可能違反出口管制規定。美國已將華為列入貿易受限名單，供應商需獲得許可才能向該公司出口任何商品或技術，且任何可能促進華為AI發展的許可都可能遭到拒絕。消息人士透露，台積電已暫停向中國「算能科技」（SOPHGO）運送晶片，因其所製造的晶片與在華為AI處理器中發現的晶片相符。