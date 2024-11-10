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▲謝霆鋒（如圖）曾對文詠珊一見鐘情，不過最後女方並沒有選擇他。（圖／謝霆鋒微博）

▲陳冠希也曾追求過文詠珊，儘管身為男神，最後文詠珊也沒選擇他。（圖／翻攝自微博）

香港女星文詠珊近年來事業大放異彩，自去年憑藉電影《消失的她》成為票房女星後，今年在《莫斯科行動》中再度與劉德華合作，吸引了廣泛關注。擁有甜美臉蛋與迷人身材的她，出道以來便受到眾多男星追求，當中包括娛樂圈兩大男神謝霆鋒與陳冠希都曾對她一見鐘情。不過最後文詠珊並未選擇他們，而是嫁給黑石集團的私募股權投資總監吳啓楠，成為豪門闊太，過著幸福美滿的生活。文詠珊1988年出生於香港，14歲時在街頭被星探發掘，從模特身分起步，於2007年正式進入演藝圈。她憑藉《大追捕》、《赤道》、《寒戰》等作品逐步建立口碑，成為影迷心目中的甜美女神，並因此吸引不少男星的目光。謝霆鋒因工作與文詠珊相識，對她一見鍾情，兩人也因為頻繁出席活動而受到媒體熱議。然而，這段關係並未持久，最終兩人未能走到一起。另一位男神陳冠希對文詠珊更是鍾情至深，為了追求她甚至戒掉多年的吸煙習慣，但最終也未能贏得文詠珊的芳心。雖然文詠珊沒有選擇兩位男神，卻成就了她日後的豪門婚姻。2019年，文詠珊與黑石集團私募股權投資總監吳啓楠註冊結婚，正式步入婚姻生活。她的丈夫對她十分寵愛，讓她過著如同「小公主」般的生活。如今36歲的文詠珊不僅擁有美滿的家庭生活，在演藝事業上也穩步上升，展現出她事業與愛情雙豐收的幸福模樣。