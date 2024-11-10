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上月30日，彰化縣一名16歲少女離家失聯，稱要北上投靠網友，家屬焦急報警協尋，警方獲報持續追查，透過手機定位發現，少女最後出現在新北市淡水區，經過6天來地毯式搜索，終於在新民街某出租套房找到少女，並且警方還發現，與少女同住的20歲吳姓男子，竟然還是一名詐欺通緝犯，全案依略誘罪嫌移送法辦。據了解，少女於上月30日外出就失聯，家人發現少女未去學校，也遲遲沒返家，隨即報警協尋，同時也在網路上發文，希望網友協助。而警方獲報後，根據定位紀錄發現，少女最後位置在新北市淡水區新民路，立即報新北市淡水分局協尋。淡水警方展開地毯式搜索，並調閱監視器過濾，本月4日晚間，終於在某出租套房尋獲少女。警方初步檢視，少女情緒平穩，身上也無明顯外傷，也未遭囚禁等，將其交由家屬帶回，而收留少女的網友吳男，經調查為詐欺通緝犯，訊後依法移送偵辦。