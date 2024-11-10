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美國總統大選，共和黨候選人川普重返白宮，美國聯準會（Fed）隨後又降息1碼，對市場有何影響？銀行指出，美經濟復甦力道仍有待觀察，須留意3大面向發展。至於降息雖然有助美股本益比提升，評價面已相對偏高，預期短線股市延續偏高震盪態勢，市場情緒仍隨川普交易起舞，短線美元仍高位盤整，新台幣預估在目前價位盤整，升勢有限，若要進一步升值，需Fed降息預期重回9月點陣圖，並觀察中國財政政策是否大於預期。國泰世華銀行分析，美國聯準會這次降息1碼，傳遞了3大重要訊息，一、美啟動新一輪降息循環，這次降息1碼，將政策利率調整為4.50-4.75%區間，符合市場預期；二、聯準會表示貨幣政策仍具限制性，但美國經濟良好，不急著朝中性利率水準靠近，暗示未來將採緩步降息路徑。通膨與就業的風險平衡之下，決議本次降息1碼；三、到下次12月19日利率決策會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化。至於今（2024）年底美國是否還仍有降息空間？明年還會繼續降息嗎？國泰世華銀行認為，根據9月點陣圖透露，若未來1個月的數據支持，預期12月仍有降息1碼的空間，而期貨市場預期明年將有2-3碼降息空間，幅度將視經濟復甦態勢而定。12月會議將關注點陣圖的更新，以推估2025年的降息趨勢。至於美國降息1碼後，對總體經濟、股市、債市及匯市有何影響？國泰世華銀行認為，雖然Fed已降息3碼，但數據反映經濟成長速度放緩、就業需求走弱、製造業景氣仍相對低迷，儘管美國衰退風險不大，經濟復甦力道仍有待觀察，後續應密切關注終端需求、中國政策刺激及川普上任後對於總經面的影響。此外，降息雖有助美股本益比提升，但評價面已相對偏高，預期短線股市延續偏高震盪態勢。不過。國泰世華銀行認為，隨大型科技股財報持續反映AI需求升溫，短線美股拉回過大可視為布局契機。在債市部分，「川普交易」帶動美債殖利率上升，近期利率偏高適合投資人進行長期鎖利， 但資本利得空間視Fed降息步調而定。國泰世華銀行建議，選擇上投等債體質穩健，宜作為核心配置部位；非投等債以BB級作為衛星配置標的。也由於市場情緒仍隨「川普交易」起舞，國泰世華銀行預期，短線美元仍高位盤整，中長線在歐元區到明年底仍有5碼降息、日本到明年底1-2碼升息空間下，需視Fed降息幅度，若12月點陣圖同9月，則年底美元稍有回落。對於新台幣展望，儘管台股動能及年底出口商結匯需求，給予新台幣支撐，但短線川普交易主導，新台幣料在目前價位盤整，升勢有限。若要進一步升值，需Fed降息預期重回9月點陣圖，同時觀察中國財政政策是否大於預期。