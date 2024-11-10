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▲青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」，雙11購物節推出「兒童美食狂歡節」，即日起至11月25日，招待11歲以下兒童免費吃到飽。（圖／青青國際婚宴餐飲集團提供）

▲柒息地11月11日至11月15日，內用「天使紅蝦＋鯖魚」買一送一，一次爽吃4隻紅蝦與2份鯖魚。（圖／柒息地提供）

雙11購物節殺紅眼，青青格麗絲莊園旗下「港點百匯」餐廳推出雙11美食狂歡節，各式烤物、炸物、港點、港式料理及粵菜都能無限享用，而且招待11歲以下兒童「吃到飽免費」！串燒居酒屋柒息地則推出內用「天使紅蝦＋鯖魚」買一送一，相當於一次爽吃4隻紅蝦與2份鯖魚優惠一次整理。青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」，港點百匯吃到飽提供超過60道現點現做港式料理及粵菜、蒸點、烤物、炸物、燒臘冷盤通通吃到飽，連煲湯及現炒熱菜都能無限享用；還有中午限定「秘製脆皮雞」、晚間限定「火焰櫻桃鴨」，也不能錯過。雙11購物節推出「兒童美食狂歡節」活動，即日起至11月25日，招待11歲以下兒童免費吃到飽，推薦深受小孩歡迎的金黃流沙包、冰火波蘿包，大人必嚐紹興醉雞、魚子醬蝦餃、鮑魚燒賣皇，澎湃的金蒜蒸中蝦、麻辣水煮魚、椒麻嫩肥牛也不能錯過，秋冬進補別忘記來一碗香麻猴菇松板肉及鮑魚佐麵線暖身。提醒大家，每位兒童需由1名成人陪同用餐，並出示免費兒童之相關證件（2013年11月以後出生之兒童）。創立至今已10年的柒息地串燒居酒屋，多次改良、研發的烤肉神醬，越來越受消費者歡迎。歡慶雙11購物節，特別於11月11日至11月15日連續5天，到餐廳內用，可享「天使紅蝦＋鯖魚」買一送一，相當於一次爽吃4隻紅蝦與2份鯖魚（數量有限，送完為止）！天使紅蝦烤至外殼香脆、肉質鮮嫩多汁吃得到鮮甜；烤到濃郁海味飄香的鯖魚撒上天然椒鹽粉和檸檬汁，清爽焦香好涮嘴。