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川普在首個任期內對中國採取了對抗性策略，這為台灣帶來了機遇與挑戰。如果他在第二任期內延續類似的模式，台灣或許會看到美國加大對台支持、強化印太戰略、增加軍售以及加深經濟關係。然而，這種支持可能伴隨著代價，包括與中國的緊張關係加劇以及政策的不穩定性，可能危及台灣本已微妙的區域地位。在川普的第二個任期內，他的鷹派對華立場很可能會持續，而台灣則會被視為平衡中國力量的關鍵角色。台灣可能會看到更頻繁的軍售、高層官員訪台，以及在《台灣關係法》下美國承諾的更清晰表態。這種支持雖然會增強台灣的安全並提升其國際地位，但也伴隨風險。中國將台灣的軍事化和國際化視為紅線，認為這是美國承認台灣獨立的一步。如果這些緊張局勢升級，台灣不僅會面臨外交和經濟壓力，還可能遭到北京的軍事挑釁。賴清德總統必須理解，川普的外交政策是「交易型(transactional)」的，往往以短期勝利為優先，甚至以犧牲長期盟友和承諾作為代價。美國對台灣的支持可能會隨著川普對中目標的變化而波動。例如，如果川普認為在涉及貿易協議或戰略問題（如朝鮮問題）的談判中讓步台灣能換來對美有利條款，台灣可能會在美中談判中無意間成為「籌碼(bargaining chip)」。因此，台灣的領導層必須小心應對與川普的不確定關係。川普的第二個總統任期可能會進一步施壓台灣的半導體和科技企業增加對美國的投資，符合華盛頓加強供應鏈安全、減少對亞洲依賴的目標。這些努力或許會增強美台經濟合作，但若龍頭企業被迫向海外轉移資源，可能會使台灣的國內經濟不穩定。台積電（TSMC）作為全球領先的尖端晶片製造商，其在先進製程科技的地位既是戰略優勢，也可能成為壓力點，若美國政策驅使更多產能外移，這種情況將尤為突出。美國對台灣的支持若在川普領導下加大，北京可能會將這些行為解讀為對台灣獨立的默認支持，這可能會加劇台海緊張局勢。誤解或戰略失誤可能導致對抗，威脅台灣的穩定與繁榮。我們可能會看到更多的軍事威脅和中共對台灣的常態化空中與海上演習。台灣可以採取精心計算的經濟合作策略，以避免軍事合作的明顯擴展，向北京傳遞信息，表明這些合作主要是經濟性的，而不是更廣泛的防禦戰略的一部分。這樣的區分可以幫助台灣擴展貿易機會，同時避免不必要地激怒中國。川普的第二個任期的影響還可能深刻地影響台灣的國內政治。美國增加的支持可能會分裂台灣的政治派別，一些政黨可能歡迎這種安全上的好處，而另一些政黨則擔心在美中關係中過於依賴「美國優先(America First)」可能帶來的風險。這種兩極化可能會影響台灣下一次總統大選，不同的政治派別可能會對台灣未來提出不同的願景。一些人可能主張加強美台關係以對抗中國，另一些人則可能呼籲謹慎，強調地區不穩定的風險，主張更加平衡的策略。國內的兩極化可能為中共提供機會，分化台灣社會。台灣的國防和外交政策策略應考慮到美國承諾的潛在波動及其對台政策的可能變化。這意味著要為美國支持可能動搖的情境制定廣泛的應急計劃，保持政策的靈活性，並避免倉促反應。執政的民進黨和反對黨（國民黨和民眾黨）都必須認識到增加自我防禦能力的緊迫性，並增加國防預算以顯示對安全的承諾。台灣應繼續投資不對稱戰力，以便在必要時可以威懾和抵御潛在的威脅。在科技領域和半導體方面，台灣應謹慎管理，在平衡美國對半導體生產本土化的需求與保護本國經濟利益之間找到平衡點。台灣可以考慮在美國建立合作研究中心或合資企業，同時確保高端生產能力保留在本土。在川普領導下，美國減少對外國晶片製造商的依賴及打擊中國技術供應鏈的願望可能導致政策壓力台積電在台灣以外加大投資。台積電在中國的業務和供應商可能面臨更嚴格的出口管制審查。台灣兩岸的領導者必須在對美對中的戰略方針上培養共識。這意味著採取平衡的方式，在利用美國的支持的同時，保持對過度依賴的警惕。通過爭取公眾和政治認同，台灣可以避免內部分裂，更好地應對川普潛在政策轉變帶來的衝擊。川普的第二個任期可能為台灣帶來機會和挑戰。這是一把雙刃劍。賴清德總統必須以務實、謹慎和清醒的態度來應對。儘管增加的美國支持可能增強台灣的軍事和經濟地位，但交易性政策轉變、經濟壓力以及與中國關係的緊張加劇的風險依然存在。台灣正在進入一個新的階段，風險比以往更高。尤其是在川普的政策可能導致與中國緊張關係升級的情況下，這一點尤為重要。在這種情況下，台灣將成為首當其衝承受後果的國家。●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院公共行政碩士、前台灣不分區立法委員、現任華府哈德遜研究所研究員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com