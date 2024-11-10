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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（10）日迎來第59集，本集節目由主持人呂佳宜，以及鞋頭18哥以及大隻哥，帶讀者朋友們開箱《亞瑟士GT-2160》。究竟這雙鞋內藏著什麼樣的特殊設計，以及鞋子的實際外觀如何，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻哥首先在節目上介紹到這雙《亞瑟士GT-2160》，並表示：「這雙鞋比較特別的地方在於鞋子有採用網眼布的設計，其實它很像現代的Y2K的感覺。而且這雙鞋它原本的配備也都有，像是中底足弓的支撐，前腳跟後腳跟的一些避震也都有，這是我覺得還滿不錯的地方」。另外這雙鞋採用綠色的配色，算是最近滿流行的配色之一，超級鞋頭18哥認為這配色很像過去職棒強權興農牛，大隻也很認同18哥的想法。至於這雙《亞瑟士GT-2160》實際穿起來的腳感如何，大隻哥透露，「其實亞瑟士的鞋款，基本上來說都不太需要擔心，然後再來就是它的整體腳感，穿起來還是非常不錯」。主持人18哥隨後也談到自己是怎麼看亞瑟士的鞋款，「亞瑟士其實就是日本的品牌，他們對自己的要求，就是有在那個水準，他們一直在維持他們應有的規格，而他們之前不會出像是這雙鞋這麼亮的顏色，這次是很難得滿跳的」。節目的最後由於目前適逢世界棒球12強賽即將開打，因此亞洲指標球鞋交易平台《Area 02》也特別推出活動，只要中華隊能夠在B組預賽取得全勝佳績，《Area 02》就會特別提供鞋子送給讀者朋友。而「雙11」同樣即將到來，現在上《Area 02》購買鞋子只要滿3000就享有免運優惠，買更多也會有一些特殊的活動，詳情資訊歡迎讀者朋友可以親自上《Area 02》官網查詢。