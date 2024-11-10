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隨著大聯盟自由球員市場的競爭加劇，FA市場最大咖球星Juan Soto未來動向備受矚目，經紀團隊積極爭取一份可能超越大谷翔平10年7億美元（約合225億台幣）破紀錄的超級大約。不過，前大聯盟球星Jake Peavy卻對此表示擔憂，認為Soto能否在10年合約後期維持高水準心存疑慮。自由球員市場逐漸升溫，圍繞著各大球星的爭奪戰激烈展開，其中最受關注的明星球員正是剛從紐約洋基成為自由球員的Soto。26歲的Soto自2018年初登大聯盟後，至今繳出亮眼成績單，生涯打擊率.285、擊出201支全壘打和592分打點，OPS（攻擊指數）達到.953，還有57次盜壘，平均每季轟出35支全壘打更顯示他的長打實力。根據Soto的經紀人Scott Boras的說法，Soto在26歲便達到如此成就，如同蒙娜麗莎般珍貴。Boras於德州舉辦的總管會議上強調Soto的稀有價值，並打算為客戶爭取一份總額可能超過大谷翔平所簽訂的10年7億美元（約1015億台幣）合約。大谷翔平與道奇簽訂的合約，其中有97％金額將採「延後支付」，以降低球隊豪華稅的負擔。對於Soto也要爭取一份比肩大谷翔平的鉅額合約，前大聯盟球星Peavy在節目上表達擔憂，他指出：「Soto確實在關鍵時刻發揮作用，但從過去的長約來看，這樣的價碼多少讓人憂心。」Peavy進一步分析：「26歲的Soto無疑是吸引人的，但他在聯盟已有6年資歷，身體負擔需要考量。放眼10年之後，他的防守貢獻是否仍能達標也是未知數。」Peavy認為，若是要簽下超越大谷的合約，Soto應在例行賽中獲得更多打席，以展現其價值。