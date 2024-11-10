我是廣告 請繼續往下閱讀

▲岡山分局壽天派出所警員蔡旻祐親自示範行車安全。（圖／高市府新聞局提供）

「守護你我的交通安全！」為宣導行車禮讓不超速，高市府新聞局邀請岡山分局壽天派出所警員蔡旻祐，頭戴安全帽、騎乘機車拍攝短片，示範車輛行駛在道路上，要遵守速限，並提醒行駛於巷弄間減速慢行，不僅隨時留意路況，也要注意行駛速度，依照速限標誌或標線規定，控制車速，呼籲駕駛人注意速限不搶快，行車多禮讓，交通安全有保障。高市府新聞局以生活化、淺顯易懂的短影音宣導交通安全觀念，讓市民朋友關注不同的交通議題，透過傳遞正確的觀念與行為，提升防禦駕駛觀念及安全保護意識，營造安全友善的交通環境。蔡旻祐強調，行車不超速的重要，提醒注意速限、控制車速，專心駕駛並留意路況與安全，以遠離超速行駛的風險與危險。當車速越快，所需的反應距離越長，嚴重超速更容易失控，影響行車秩序與安全，因此行車不超速、不搶快，遵守速限保平安。此外，駕駛車輛不僅要遵守速限、不貪快，也要注意車前狀況，保持安全距離；在非號誌化路口，看到「停」標誌、「停」標線，務必遵守先停車、確認橫向無人車，也注意對向車，秉持安全第一的原則，行車多禮讓，安全行駛有保障。