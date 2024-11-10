我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒千葉羅德海洋新星佐佐木朗希透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，立即引發棒球界的關注。然而，根據現行的25歲以下國際選手合約限制規則，佐佐木僅能在特定的兩個時間段與大聯盟球隊簽約，並且僅限小聯盟合約，分別是「12月15日以前」與「1月15日以後」，視入札公告時間而定。現年23歲的佐佐木朗希無法像去年山本由伸那樣獲得超大型合約，根據大聯盟官網記者Jonathan Mayo報導，佐佐木僅能於2024年和2025年兩個合約可行期間內與球隊簽約，而合約金額受到25歲以下選手的規範。2024年度簽約時間將在12月15日截止，接下來的簽約窗口將於2025年1月15日重新開啟，意味著如果佐佐木未能在12月15日前完成簽約，他將需等待至2025年1月15日後才有機會再次進行合約談判。Mayo指出，根據入札制度的規範，交涉期間為45天，因此若佐佐木在12月1日前申請入札公告，則必須在2024年度合約可行期間內完成簽約，否則將錯過當年度的機會。而若選擇在12月2日至15日期間申請入札公告，他則擁有在2024年度或2025年度合約期間內簽約的彈性。然而，若佐佐木在12月16日之後提出入札公告，則只能於2025年度的合約期間內簽約。由於大多數大聯盟球隊已經使用了2024年度的大部分國際球員簽約預算，擁有最大空間的洛杉磯道奇也僅剩下約250萬美元，若佐佐木希望爭取較高的合約金額，等待2025年度合約期間開放或許是更佳選擇。2024年度合約可行期間：至12月15日2025年度合約可行期間：1月15日開始入札制度交涉期間：45天入札公告時間與簽約規定：12月1日前申請入札公告→ 僅能在2024年度合約可行期間內簽約12月2日至15日期間申請入札公告→ 可於2024年度或2025年度的合約可行期間內簽約12月16日以後申請入札公告→ 僅能在2025年度合約可行期間內簽約