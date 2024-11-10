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▲網友揪出Ryu與Yuma在今年初還有密切互動，和小三秦小姐說的「Yuma連手都不想牽」有所出入。（圖／Ryu IG）

▲網紅夫婦Yuma（左）和Ryu（右）爆出婚變，先是傳出男方出軌，後來男方小三又爆料女方出軌在先，令人霧裡看花。（圖／翻攝自Yuma IG）

來自馬來西亞的Ryu和來自日本的Yuma為網紅夫妻檔，在網路上享有高人氣，然而近日爆出婚變風波，先是Ryu被爆出與中國女畫家秦小姐的婚外情，Yuma則保持低調，僅在IG表示「一切都還在等待中」，隨後秦小姐指控Yuma早於2023年底即與另一位網紅Tommy發生出軌關係，指責Yuma「薄情寡義」。然而有網友將秦小姐貼文中的內容，對比Ryu和Yuma的互動，像是Ryu與Yuma在今年初還有密切互動，和小三秦小姐說的「Yuma連手都不想牽」有所出入，因此不少網友開始質疑Ryu可能同時欺騙Yuma與小三秦小姐。針對秦小姐的發文內容，有網友指出其中多處疑點，認為Ryu可能藉此合理化自己的外遇行為。網友指出，秦小姐曾提到「Ryu從不在Yuma面前接她的電話」，推測Yuma可能不知情秦小姐的存在，顯示Ryu或許故意隱瞞這段關係。同時，秦小姐宣稱Yuma早在2023年底出軌，但根據Ryu的社群動態，2024年初夫妻倆還曾攜手回家過年、親密合照。此舉令網友質疑：「如果Yuma真心疏遠Ryu，怎會一起過年？」網友分析，秦小姐的指控或許只是Ryu用來哄騙她的說詞。通常外遇男會以「夫妻之間已無感情，只剩義務」的理由減輕自己的罪惡感，並爭取小三的同情。秦小姐表示，Ryu曾向她暗示夫妻關係已名存實亡。網友懷疑這可能是Ryu自編的劇本，用以讓小三安心，從而掩蓋他的雙面行為。隨著秦小姐爆料，Ryu對婚變一事始終未有正面回應，選擇保持低調。網友認為Ryu的神隱行為反而更加證實了他可能「兩面欺騙」，還顯得他在這場感情糾紛中頗沒擔當。