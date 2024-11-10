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美國總統大選在當地時間5日（台灣時間6日）進行投開票，雖然目前有州份開票作業尚未完全結束，不過據最新開票結果出爐，亞利桑那州由美國前總統川普拿下，使川普再獲得11張選舉人票，以共312張選舉人票，贏過對手美國副總統賀錦麗的226張選舉人票。據美聯社最新開票結果統計，亞利桑那州目前開票進度已達87%，川普獲得157萬4244張普選票、得票率為52.6%，而賀錦麗則獲得138萬9309張票、得票率46.4%，兩人相差了約19萬張票，確定由川普拿下亞利桑那州，該州的11張選舉人票也由川普囊括。法新社報導，在2020年美國總統大選，當時亞利桑那州由現任美國總統拜登拿下，並成為川普連任失敗的關鍵之一。目前大多數的州份普選票開票進度為達到100%，不過選舉人票歸屬已成定局。川普在這次美國總統大選中橫掃七大關鍵搖擺州，包括賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、密西根州、亞利桑那州、威斯康辛州與內華達州等，最終獲得312張選舉人票，在投開票當日就已經跨過270張選舉人票門檻，普選票則獲得7464萬8928張票，得票率為50.5%。賀錦麗則獲得7091萬5828張普選票，得票率為48.0%。據白宮聲明，拜登已邀請川普於美國時間13日上午11時（台灣時間14日午夜零時）至白宮橢圓形辦公室會面。川普即將在明年1月宣誓成為美國第47位總統。