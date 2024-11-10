雙11預熱結束，今（10）、明（11）日正檔開跑，ｍomo購物、PChome、蝦皮推出直播撒幣，PChome 11/11下午13:00直播邀請蔡阿嘎、二伯，直播期間可享4% P幣加碼，再抽11,111 P幣等直播限定隱藏優惠。ｍomo購物在11/11晚上17:30由影后林美秀、主持人葉欣眉以及首度登上momo的直播天后「丟丟妹」直播，看直播下單享5%mo幣限時加碼回饋。蝦皮則有11張免運券可領，淘寶除了消費滿約450元即可享跨境免運之外，11/11前再享滿300元人民幣（約1347元台幣）立即減50元人民幣（約224元台幣）。
🟡 PChome 24h購物（官網連結請點）
👉活動內容：
◾即日起到11/12，每日凌晨00：00搶「夜貓券」最高享5%折扣，購買3C品類與百貨品類商品，下單後登記送300 P幣；每日20:00起全站再加碼4% P幣回饋（最高250P幣，限量）。
◾11/11下午13:00進行直播邀請雙11活動大使蔡阿嘎、二伯，以及特別嘉賓董仔、茵聲，直播期間可享4% P幣加碼、抽11,111 P幣等直播限定隱藏優惠。
👉商品優惠：
◾蘭蔻小黑瓶 100ml優惠價2,499元，11/10 App限定關卡挑戰賽解鎖爆品，領券現折1,200元。
◾羅技 MX Anywhere 2S 無線滑鼠，11/10下殺只要一千出頭，原價2390元，特價1311元。
🟡Momo購物 (官網連結請點)
👉活動內容：
◾11/11晚上17:30「雙11直播晚會」，由四金影后林美秀、主持人葉欣眉以及首度登上momo的直播天后「丟丟妹」直播，看直播下單就享「5%mo幣」限時加碼回饋。
◾11/11當天增開至18場搶紅包，最大包999元mo幣獎項。
◾雙11當天不限金額下單即可登記參加「SUZUKI百萬休旅車」抽獎資格。
👉11/10、11/11加碼活動
◾11/10 20:00起至11/11 23:59，凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11/15 20:00登記好禮五選一，可任選麥當勞玉米湯(小)、酷聖石雙球冰淇淋、全家minimore法式千層蛋糕、頂呱呱甜甜包或頂呱呱地瓜薯條。
◾11/11當天，單筆消費滿1,111元並選擇「全家」超商取貨，就送uno pasta、熱厚濃靜岡抹茶拿鐵(大杯)以及全家30元紅利金；「7-ELEVEN」超商取貨則享CITY TEA一顆檸檬紅茶、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵等。
🟡蝦皮購物 (官網連結請點)
👉活動內容：
◾每人享11張免運券，限蝦皮店到店、超商取貨使用、11/11當日限定使用。
◾夜貓加碼11/10、11/11連兩日20、21、22、23點四大時段開放領取限量優惠券，消費滿899元，最高折抵111元
◾連三日每天0、12、21點豪灑滿1,111元現折111元紅包雨
👉商品優惠
◾FoodCycler 廚餘大師 Pro五合一家用廚餘機、Dyson Supersonic HD15 二合一抗毛躁吹風機 普魯士藍禮盒版、Philips 55吋4K android聯網液晶顯示器 55PUH8257限時下殺11,111元。
◾adidas SUPERSTAR 運動休閒鞋、New Balance 373復古鞋(蝦皮獨家款)特價1,111元。
◾Hoppi 加蓋款加厚純水嬰兒濕紙巾箱購(80抽×12包)優惠價399元，每抽不到1元
◾倍潔雅x蝦皮聯名 抽取式衛生紙PEFC(200抽x56包)/箱優惠價779元
🟡Yahoo奇摩購物 (官網連結請點)
👉活動內容
◾Yahoo奇摩購物首度攜手7-ELEVEN的OPENPOINT，推出VVIP會籍體驗，在雙11期間開放OPENPOINT App以10點輕鬆兌換Yahoo奇摩購物中心5個月的VVIP「購衷心」會員資格。
◾雙11期間物流隨機發送Mister Donut優惠券在物流箱內，有機會拿到甜甜圈買五送五或買現做飲品送蜜糖波堤，共計發出5萬張。
👉商品優惠
◾【ALUXE亞立詩】0.60克拉FVS2 18K金鑽石耳環原價50,800元，優惠價33,000元，再拿36%高回饋
◾【Valextra】Iside荔紋小牛皮手提/斜背包（迷你款）獨家販售《淚之女王》爆紅款，原價140,000元，11/12前下殺59折，優惠價83,111元
◾【理膚寶水】MELA B3淡斑淨亮精華60ml（買一送一）原價8326元，優惠價2995元
◾【SHISEIDO資生堂】百優精純乳霜經典加大版（75ml）原價3600元，優惠價1680元
◾【PS5】SLIM版光碟主機（獨家贈送遊戲片）原價17,580元，11/1-11/14優惠價15,080元
🟡 Coupang酷澎（官網連請點）
👉活動內容
◾火箭速配「滿千折兩百」限定四大產品類別：個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用品。
◾日本原裝進口尿布，最低3折起。
👉商品優惠
◾滿意寶寶 moony 日本版 頂級有機棉黏貼型尿布184片，39折約996元。
◾Attack 一匙靈 抗菌EX強力消臭洗衣精補充包3包，42折約204元，一包約68元。
◾五月花 厚棒抽取式衛生紙6袋（一袋10入裝），59折約973元，1入約16元。
🟡淘寶天貓 (官網連結請點)
👉活動內容
◾淘寶雙11全站10億商品，凡購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運優惠。
◾11/11前，全站祭出跨店折扣，消費每滿人民幣300元立減50元或官方立減85折起。
◾11/11前，每日00:00/12:00/16:00/20:00開搶折扣碼，消費每滿人民幣299元減30元，每滿人民幣499元減50元。
◾消費者可加購「尊榮服務」，享受稅費全包及售後必保的貼心服務。
◾即日起新用戶註冊即送人民幣60元購物體驗金（約新台幣270元），首單享有免費本地退貨、稅費0元與免支付手續費三大服務。
👉超取加碼送
◾於淘寶下單後，至OKmart官網活動頁面登錄，有機會抽中iPhone16
◾於OKmart自提櫃取件完成後，至OKmart官網活動頁面登錄，即送人民幣100折20元優惠碼
◾即日起到11/11 23:59期間下單，選擇7-11超商取貨，即贈送CITY CAFE 大杯熱拿鐵
◾即日起到11/12期間下單，選擇全家超商取貨，即贈送全家霜淇淋
◾即日起到11/11 23:59期間下單，選擇萊爾富超商取貨，即贈送大杯美式咖啡
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