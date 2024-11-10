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▲胖姐一語道出演藝圈的殘酷現實，只有成名後才能表露情感。（圖／影后 IG）

▲楊謹華在《影后》中說出，每一位女演員注定都是孤獨的，揭露演藝圈的現實與自我實現代價。（圖／Netflix提供）

▲「壁虎」經紀人說出自己得時常保持與外界聯繫，卻無法關注自己到底還有沒有精力。（圖／影后 IG）

▲流氓提醒不要被演藝圈的表象迷惑，真正的生活在於真實的經歷與體驗。（圖／影后 IG）

▲新人史艾瑪鼓勵每個人面對未知也要勇敢前行，勇敢追夢。（圖／影后 IG）

▲謝盈萱飾演的薛亞之冷靜道出，沒人愛不要一直怪罪他人。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix最新台劇《影后》自開播以來，迅速成為2024年話題之作。劇中角色不僅揭露了演藝圈的真實面貌，還透過對白傳遞出對人生的深刻體悟，充滿著金句與哲理。以下精選出《影后》中最具共鳴的10句台詞直擊人心，帶你一同感受角色們的心聲與智慧，尤其謝盈萱一句「不要遷怒了，沒有人愛你，不是我們的錯」，發人省思。胖姐一語道出演藝圈的殘酷現實，只有成名後才能表露情感，提醒每位追夢者要堅強面對挑戰。艾瑪的這句話充滿勇氣，表達了支持後輩的堅定信念，激勵新人勇敢追夢。這句話指出電影獎的意涵，提醒觀眾與創作者不要忽視努力的重要性。周凡的這句話道出演藝生活的孤獨與掙扎，讓人不禁思索自我實現的代價。壁虎的話點出現代人時常忽視內在需求的問題，值得每個人反思。周凡以自嘲的方式揭示了戀愛的瘋狂，充滿對愛情的無奈與幽默。流氓提醒人們不要被表象迷惑，真正的生活在於真實的經歷與體驗。艾瑪鼓勵每個人面對未知也要勇敢前行。薛亞之以冷靜的態度提醒大家，面對愛情失意，不要將責任推給他人。柯麗芬以幽默方式看待自己的職業，讓人感受到其中的辛酸與無奈。