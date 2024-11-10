Netflix最新台劇《影后》自開播以來，迅速成為2024年話題之作。劇中角色不僅揭露了演藝圈的真實面貌，還透過對白傳遞出對人生的深刻體悟，充滿著金句與哲理。以下精選出《影后》中最具共鳴的10句台詞直擊人心，帶你一同感受角色們的心聲與智慧，尤其謝盈萱一句「不要遷怒了，沒有人愛你，不是我們的錯」，發人省思。
1. 演藝圈的現實殘酷：「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」—胖姐（鍾欣凌飾）
胖姐一語道出演藝圈的殘酷現實，只有成名後才能表露情感，提醒每位追夢者要堅強面對挑戰。
2. 勇敢追夢的信念：「如果有一天我是大明星，我要鼓勵所有新人，不要怕沒人要。」—史艾瑪（林廷憶飾）
艾瑪的這句話充滿勇氣，表達了支持後輩的堅定信念，激勵新人勇敢追夢。
3. 獎項的意義：「電影獎就是一群人幫我們打分數，看我們今年用不用功。」—周凡（楊謹華飾）、薛亞之（謝盈萱飾）
這句話指出電影獎的意涵，提醒觀眾與創作者不要忽視努力的重要性。
4. 愛與孤獨的代價：「女演員，注定是孤獨的。」—周凡（楊謹華飾）
周凡的這句話道出演藝生活的孤獨與掙扎，讓人不禁思索自我實現的代價。
5. 自我消耗的寫照：「我的手機絕對不能沒電，但是我卻從來沒有問過自己還有沒有電。」—壁虎（黃迪揚飾）
壁虎的話點出現代人時常忽視內在需求的問題，值得每個人反思。
6. 愛情的瘋狂：「談戀愛是瘋子，笨蛋才會談戀愛。」—周凡（楊謹華飾）
周凡以自嘲的方式揭示了戀愛的瘋狂，充滿對愛情的無奈與幽默。
7. 真實與表象的界限：「Life 不在電視框內，而是外面真真切切的世界。」—流氓（詹懷雲飾）
流氓提醒人們不要被表象迷惑，真正的生活在於真實的經歷與體驗。
8. 勇敢的信仰：「信仰，是妳看不到整段樓梯時，就踏出第一步的勇敢。」—史艾瑪（林廷憶飾）
艾瑪鼓勵每個人面對未知也要勇敢前行。
9. 面對外界質疑的坦然：「不要遷怒了，沒有人愛你，不是我們的錯。」—薛亞之（謝盈萱飾）
薛亞之以冷靜的態度提醒大家，面對愛情失意，不要將責任推給他人。
10. 演員的自嘲：「我們上輩子一定做了什麼壞事，這輩子才會當演員？」—柯麗芬（謝瓊萱飾）
柯麗芬以幽默方式看待自己的職業，讓人感受到其中的辛酸與無奈。
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胖姐一語道出演藝圈的殘酷現實，只有成名後才能表露情感，提醒每位追夢者要堅強面對挑戰。
2. 勇敢追夢的信念：「如果有一天我是大明星，我要鼓勵所有新人，不要怕沒人要。」—史艾瑪（林廷憶飾）
艾瑪的這句話充滿勇氣，表達了支持後輩的堅定信念，激勵新人勇敢追夢。
3. 獎項的意義：「電影獎就是一群人幫我們打分數，看我們今年用不用功。」—周凡（楊謹華飾）、薛亞之（謝盈萱飾）
這句話指出電影獎的意涵，提醒觀眾與創作者不要忽視努力的重要性。
4. 愛與孤獨的代價：「女演員，注定是孤獨的。」—周凡（楊謹華飾）
周凡的這句話道出演藝生活的孤獨與掙扎，讓人不禁思索自我實現的代價。
5. 自我消耗的寫照：「我的手機絕對不能沒電，但是我卻從來沒有問過自己還有沒有電。」—壁虎（黃迪揚飾）
壁虎的話點出現代人時常忽視內在需求的問題，值得每個人反思。
6. 愛情的瘋狂：「談戀愛是瘋子，笨蛋才會談戀愛。」—周凡（楊謹華飾）
周凡以自嘲的方式揭示了戀愛的瘋狂，充滿對愛情的無奈與幽默。
7. 真實與表象的界限：「Life 不在電視框內，而是外面真真切切的世界。」—流氓（詹懷雲飾）
流氓提醒人們不要被表象迷惑，真正的生活在於真實的經歷與體驗。
8. 勇敢的信仰：「信仰，是妳看不到整段樓梯時，就踏出第一步的勇敢。」—史艾瑪（林廷憶飾）
艾瑪鼓勵每個人面對未知也要勇敢前行。
9. 面對外界質疑的坦然：「不要遷怒了，沒有人愛你，不是我們的錯。」—薛亞之（謝盈萱飾）
薛亞之以冷靜的態度提醒大家，面對愛情失意，不要將責任推給他人。
10. 演員的自嘲：「我們上輩子一定做了什麼壞事，這輩子才會當演員？」—柯麗芬（謝瓊萱飾）
柯麗芬以幽默方式看待自己的職業，讓人感受到其中的辛酸與無奈。