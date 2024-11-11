今日雙11將，多家吃到飽餐廳以及飯店都將於今日11月11日推出超殺折扣，《NOWnews》整理三家今日必搶高人氣吃到飽餐廳資訊，像是「漢來海港」，將於今天於「來美食APP」推出下午餐買一送一限量優惠的限量搶購「品牌饕客券」。台北遠東香格里拉更殺，有「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，推4.7折優惠價，僅1,111元。至於想便宜住房，更有國聯飯店推出雙人房每晚2888元，農曆春節檔期期間也適用。
🔴吃到飽餐廳優惠
📍漢來海港自助餐廳「下午餐買一送一」，11月11日早上10:00開賣
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，今天11月11日的上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期即日起至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」，11月11日凌晨00:01開賣
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
今天11月11日限定一天加碼推出「雙11限時超閃優惠」，11月11日凌晨00:01開賣「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」，享64折優惠價1,111元（原價1,738元）;「週一至週四晚餐2客券」，享6折優惠價2,222元（原價3,696元），最優惠的要屬「週三至週五下午茶2客券」，僅47折後的優惠價1,111元（原價2,376元），比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」平日午餐1,111元，出示官網上活動頁面畫面即享
南港超人氣吃到飽「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，今日11月11日起到11月30日，用餐出示官網上活動頁面優惠畫面（按此），享有平日午餐享每人1,111元整 、假日午餐或晚餐享每人1,411元整，相當於平日優惠7.3折起、假日優惠7.6折。可大啖百餘道異國豐盛佳餚吃到飽，菜色包日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等。
即日起敘日還推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
🔴飯店住宿優惠
📍國聯大飯店「雙人住一晚2888元」，11月11月凌晨00:01開賣
緊鄰台北大巨蛋的國聯大飯店，斥資三億元大幅改裝，也因應雙11推出快閃限量優惠住宿，今（11）日凌晨00:00起到11月18日23:59為止，在官網（按此）推出限時八天快閃優惠，開放預訂明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客房雙人入住只要每房每晚2,888元。
此次雙11快閃優惠適用於精緻客房，有一大床或兩小床房型，每房每晚2,888元價格已包含服務費，但不含早餐，房型最多可入住2位。開放訂房期間為2025年1月2日至2月底，不限平假日且農曆春節期間檔期也適用，此次優惠房型僅限官網線上訂房，不提供加床也不得與其他優惠合併使用，每日將僅限量20間房，民眾先搶先贏。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍漢來海港自助餐廳「下午餐買一送一」，11月11日早上10:00開賣
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，今天11月11日的上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期即日起至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」，11月11日凌晨00:01開賣
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
今天11月11日限定一天加碼推出「雙11限時超閃優惠」，11月11日凌晨00:01開賣「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」，享64折優惠價1,111元（原價1,738元）;「週一至週四晚餐2客券」，享6折優惠價2,222元（原價3,696元），最優惠的要屬「週三至週五下午茶2客券」，僅47折後的優惠價1,111元（原價2,376元），比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」平日午餐1,111元，出示官網上活動頁面畫面即享
南港超人氣吃到飽「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，今日11月11日起到11月30日，用餐出示官網上活動頁面優惠畫面（按此），享有平日午餐享每人1,111元整 、假日午餐或晚餐享每人1,411元整，相當於平日優惠7.3折起、假日優惠7.6折。可大啖百餘道異國豐盛佳餚吃到飽，菜色包日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等。
即日起敘日還推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
🔴飯店住宿優惠
📍國聯大飯店「雙人住一晚2888元」，11月11月凌晨00:01開賣
緊鄰台北大巨蛋的國聯大飯店，斥資三億元大幅改裝，也因應雙11推出快閃限量優惠住宿，今（11）日凌晨00:00起到11月18日23:59為止，在官網（按此）推出限時八天快閃優惠，開放預訂明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客房雙人入住只要每房每晚2,888元。
此次雙11快閃優惠適用於精緻客房，有一大床或兩小床房型，每房每晚2,888元價格已包含服務費，但不含早餐，房型最多可入住2位。開放訂房期間為2025年1月2日至2月底，不限平假日且農曆春節期間檔期也適用，此次優惠房型僅限官網線上訂房，不提供加床也不得與其他優惠合併使用，每日將僅限量20間房，民眾先搶先贏。
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