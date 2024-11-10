日本職棒千葉羅德海洋隊在昨（9）日宣布，正式放行投手佐佐木朗希，確定將展開移籍程序，會透過「入札制度」挑戰美國職棒大聯盟。早在正式宣布開始移籍前，這名被號稱「令和怪物」的強投，就被不少大聯盟球團看中，外界普遍預期豪門洛杉磯道奇、聖地牙哥教士等隊，會是可能的潛在競爭者。今（10）日有大聯盟官網報導指出，教士陣中的資深日籍強投達比修有和佐佐木朗希有不錯交情，或許會成為搶人大戰的關鍵角色。
國聯西區豪門爭奪戰 友情聯繫或成加分項
《洛杉磯時報》記者Jack Harris日前在報導中指出，佐佐木朗希將會是道奇休賽季補強的頭號目標，包含其餘多位知名記者Bob Nightengale、Jon Heyman都認為道奇是佐佐木朗希最有可能的下家。
儘管如此，道奇在國聯西區的勁敵教士隊也對佐佐木朗希表達興趣，總管A.J. Preller接受日媒訪問時，表示：「自從佐佐木進入到U18國家隊以來，我們就一直在關注他的職業生涯，觀看他在日職和WBC中取得的成就很有趣。」
此外，大聯盟官網上傳一篇由記者Mark Feinsand撰寫的文章指出，教士陣中的日籍強投「混血王子」達比修有，過去在經典賽時和佐佐木朗希相處融洽，或許會成為搶人角力戰的一大關鍵。如同過去道奇的日籍投手山本由伸，在選擇旅美球隊時，大谷翔平親自遊說，最終兩人也順利成為隊友。
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《洛杉磯時報》記者Jack Harris日前在報導中指出，佐佐木朗希將會是道奇休賽季補強的頭號目標，包含其餘多位知名記者Bob Nightengale、Jon Heyman都認為道奇是佐佐木朗希最有可能的下家。
儘管如此，道奇在國聯西區的勁敵教士隊也對佐佐木朗希表達興趣，總管A.J. Preller接受日媒訪問時，表示：「自從佐佐木進入到U18國家隊以來，我們就一直在關注他的職業生涯，觀看他在日職和WBC中取得的成就很有趣。」
此外，大聯盟官網上傳一篇由記者Mark Feinsand撰寫的文章指出，教士陣中的日籍強投「混血王子」達比修有，過去在經典賽時和佐佐木朗希相處融洽，或許會成為搶人角力戰的一大關鍵。如同過去道奇的日籍投手山本由伸，在選擇旅美球隊時，大谷翔平親自遊說，最終兩人也順利成為隊友。