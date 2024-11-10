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▲根據ESPN報導，志在挑戰大聯盟的日本羅德「令和怪物」佐佐木朗希很可能加入這支球隊，與大谷翔平和山本由伸組成「日本先發三本柱」。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒千葉羅德海洋隊在昨（9）日宣布，正式放行投手佐佐木朗希，確定將展開移籍程序，會透過「入札制度」挑戰美國職棒大聯盟。早在正式宣布開始移籍前，這名被號稱「令和怪物」的強投，就被不少大聯盟球團看中，外界普遍預期豪門洛杉磯道奇、聖地牙哥教士等隊，會是可能的潛在競爭者。儘管如此，道奇在國聯西區的勁敵教士隊也對佐佐木朗希表達興趣，總管A.J. Preller接受日媒訪問時，表示：「自從佐佐木進入到U18國家隊以來，我們就一直在關注他的職業生涯，觀看他在日職和WBC中取得的成就很有趣。」如同過去道奇的日籍投手山本由伸，在選擇旅美球隊時，大谷翔平親自遊說，最終兩人也順利成為隊友。