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開季沒輸過的克里夫蘭騎士今天主場迎戰布魯克林籃網，進攻火力突然在第三節當機，單節只拿13分，好在決勝節回魂，打出35：18攻勢，終場以105：100力退騎士，收下11連勝，穩居東區第一，且為史上第12支開季11連勝球隊，過去11隊中有3隊最終奪冠。騎士昨天將開季狀態同樣不錯的勇士打得落花流水，上半場就狂轟14顆三分球拉開41分領先，創下半場史上第5多的分差，終場以136：117笑納10連勝。沒想到今天對上東區老九籃網，拉不開領先優勢，上半場僅有57：55小幅差距，易籃後進攻還大當機，第三節僅拿13分，籃網趁勝追擊，反倒逆轉以70：81進入第四節。決勝節，騎士終於找回準心，Darius Garland罰球幫助騎士超前，最後2分鐘團隊更是百發百中，將局勢板回一城，下半場熄火的騎士主將Donovan Mitchell在倒數15秒兩罰俱中，幫助騎士穩住5分領先，終場就以105：100險勝。騎士以Evan Mobley的23分16籃板為最佳，Mitchell貢獻22分，Garland也有20分6籃板；籃網同樣3人突破20分大關，但未能撐到最後，Cameron Johnson繳出23分並列全場最高。此役過後，騎士成為NBA史上第12支開季11連勝球隊，值得一提的是，過去11隊中有3支球隊最終拿下該季總冠軍，包含1993-94賽季的火箭（開季15連勝）、1996-97賽季的公牛（12連勝）、上賽季的塞爾提克（11連勝）。