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日本職棒千葉羅德海洋9日宣布，同意「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，這個決定立即成為棒壇新聞焦點。前羅德總經理廣岡達朗卻是嚴厲批評佐佐木的選擇，直指他的決定自私且不顧球隊利益，並質疑他無法適應大聯盟的高強度賽事，認為日職不應成為大聯盟的跳板。羅德球團本部長松本尚樹表示，佐佐木自入團以來即表達過赴美的夢想，球團基於5年的綜合判斷，決定尊重他的意願。佐佐木也向球團和球迷表達感謝，承諾會為棒球夢想不懈努力，盼能成為世界頂尖選手。然而，前羅德總經理廣岡達朗卻對此決定抱持反對態度，他表示：「羅德大概對佐佐木朗希的任性已經失去耐心，早放手也未嘗不好。」他認為，佐佐木在球季中經常喊痛、狀況不穩定，已經影響整個球隊。此外，廣岡批評佐佐木若以目前狀態進入大聯盟，恐怕無法適應大聯盟「投1休4」的輪值強度。「他去了很可能會失敗，以他現有的體能，根本撐不住。」廣岡舉例，曾三度奪得澤村賞的山本由伸都曾在大聯盟賽季中受傷，認為佐佐木缺乏足夠鍛鍊，無法承受大聯盟的嚴苛競爭環境。在入札制度下，佐佐木的年紀將使他受限於25歲以下國際自由球員簽約金限額的限制，僅能簽下小聯盟合約，預計最多只能拿750萬美元（約合2.41億新台幣），而羅德入札金最高為2億8000萬日圓（約合5914萬新台幣）。廣岡認為，這樣的合約限制讓日本職棒的利益受損，並呼籲日本棒球界應重新審視現行制度。隨著日本頂尖選手接連赴美挑戰大聯盟，人才流失問題逐漸浮現。近年來，包括山本由伸、今永昇太等球星都選擇提前透過入札制度挑戰大聯盟。廣岡直言：「日本職棒不是大聯盟的跳板，若佐佐木在入團時已有協議要赴美，不如當初就直接去大聯盟。」廣岡達朗表示，不少大聯盟回流的球員未能在日職再度取得亮眼成績，甚至影響球團資源，認為應由全棒球界檢討現行制度，保護日本本土職棒的發展。