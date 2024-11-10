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台中市政府研考會(9)日舉辦第二場「青年參與公共事務培力活動」，特別邀請第三屆青諮委員前往桃園參與城市探索之旅，並與桃園市青諮會進行雙城交流，透過雙城跨域參訪、交流，激盪青諮們對未來城市治理的創意與想像，培養新世代城市主力軍具備更寬闊的治理視野。研考會主委劉彥澧表示，青年是國家未來的中堅力量，台中和桃園作為六都中最年輕的兩個城市，在經濟發展、都市人口結構及人文生活品質追求上，皆面臨來自產業發展與城市美學的多重挑戰。此次雙城青諮交流，不僅能分享委員會的運作模式與提案實踐經驗，更能增強專業知識、人脈網絡，攜手共創更具前瞻性的城市未來。桃園青年局長侯佳齡表示，透過雙城交流，彼此多連結、學習、共好，城市更進步，去年桃園青諮至台中參訪交流，帶來新的改變及啟發，例如提升青諮委員人數，並進行分組，讓更多領域、專長或有發展的青委加入，以利更多青諮發想、創新的機會可以落實，期待未來一起被世界看見。研考會提到，台中青諮委員首先參訪桃園的大樹林滯洪池，並由桃園市水務局專門委員邱鵬豪進行導覽。這座滯洪池具備滯洪與灌溉的雙重功能，空間場域彷彿一座神秘的地下宮殿，是水務治理與防災教育的典範。在現場深入了解城市基礎建設的重要性，親身體驗「看不見的韌性建設」如何促進城市的永續發展。此外，郭自強建築師事務所團隊帶領參觀桃園市立圖書館新總館，這座圖書館融合綠建築理念和多功能文化空間，集合典藏、閱覽、文創商業等多元功能，並引入蔦屋書店、布袋戲與星巴克等文化元素，讓「看不見的永續思維」透過設計融入當地，成為人文特色發展的另一種姿態。研考會指出，這次首度跨縣市的青諮參訪活動獲得桃園市青年局長侯佳齡的鼎力支持，讓雙城的青諮委員展現自我價值與影響力，碰撞出更多新穎的想法與合作契機。市府未來無論是培力課程、實地參訪、專業交流或是委員會議，都將與青諮夥伴攜手成長，後續亦將持續規劃更多元的參訪與交流，讓青諮委員走出台中，拓展全新視野，將創新思維注入城市發展的藍圖。