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運價再度走高！上海航交所週五（8日）公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲28.14點至2331.58點，上漲1.22%，連續三週呈現走高。唯獨美西線走跌2.01%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2541美元，較前期上漲99美元，漲幅4.05%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3055美元，較前期上漲148美元，漲幅5.1%，站回3000美元大關；美西線每FEU（40呎櫃）為4729美元，較前期下跌97美元、跌幅2%，是四大航線中唯一走跌的；美東線每FEU（40呎櫃）為5281美元，較前期上漲23美元，漲幅0.4%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1489美元，下跌27美元，跌幅1.79%；南美線（桑托斯）每箱運價5931美元、較前期減少428美元，跌幅6.73%，跌破6000美元關卡；東南亞線（新加坡）每箱運價601美元、較前期增加65美元，漲幅12.13%。針對目前運價情形，多家貨代業者表示，航商雖然一面技術性控艙、一面採喊漲止跌策略挺價，但比起大陸黃金周大量空班來說，11月基本上不少航班陸續恢復正常，只要運力供給稍微變多就拉低運價，加上之前擔憂美東罷工流向美西的貨載陸續回流美東，也造成美西線運價率先下跌。全球海運市場運價還是受到市場運力供給變化影響，全球各大航商因應進入產業淡季，航商針對第4季持續進行市場運力調整，主要的東西向往返航線，包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海，第45周至第49周期間宣布取消68個航班，市場的供給明顯減少，運價也獲得支撐。