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近日，啦啦隊女神李多慧騎機車環島，期間疑似遭陌生男子跟蹤，還駕車一路追到李多慧三重租屋處，並下車尾隨女方。李多慧對此也在臉書發文，表示自己與夥伴遭對方尾隨甚至偷拍，感到驚嚇「真的不敢回家」，而警方獲報後也主動聯繫經紀公司，將在完成報案程序後立即進行偵處，並加強警力巡邏。據了解，李多慧騎機車環島5天，結束行程後與團隊返回三重區租屋處，過程中發現一台白色小客車尾隨，甚至下車跟隨李多慧、佯裝打電話伺機偷拍，讓李多慧表示非常恐懼，於臉書發文「我和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨...假裝在講電話，卻對我們一直進行拍攝...我們真的不敢回家。」轄區三重警分局得知消息，立即與經紀公司取得聯繫，警方指出，將於完成報案程序後立即進行偵處，並加強轄區周邊巡邏，避免居民再受騷擾。