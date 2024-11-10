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隨著自由球員市場熱度攀升，市場最大咖球星Juan Soto吸引冠軍隊洛杉磯道奇隊的強烈興趣。據美媒報導指出，為搶下Soto與日本新星強投佐佐木朗希，道奇隊將善用大谷翔平合約「延遲支付」的優勢，試圖打造史上最強陣容。此舉也讓道奇成為紐約大都會與洋基之外的有力競爭者，為這場自由市場搶人大戰增添變數。在Soto的爭奪戰中，擁有雄厚財力的紐約大都會與豪門球隊洋基已經進入正面對決，本週大都會老闆Steve Cohen與洋基老闆Steinbrenner預計前往南加州，與Soto的經紀人Scott Boras商討簽約事宜。然而，來自西海岸的道奇隊也不落人後，嘗試與這兩支財力強大的紐約球隊一較高下。道奇目前的陣容存在空缺，隨著Teoscar Hernandez與Kike Hernandez的去留未定，加上總經理Brandon Gomes更透露Mookie Betts明年將從外野回歸內野，如果Soto能加入，將強化道奇的外野戰力。根據MLB Insider記者Mike Rodriguez報導，即便面臨大都會與洋基的激烈競爭，道奇隊仍表現出對Soto的高度興趣。此外，道奇補強目標還包括釀酒人內野手Willy Adames，以及來自日職羅德海洋日本投手佐佐木朗希。根據《體育畫刊》報導指出：「道奇的目標是Soto、Adames和日本的天才投手佐佐木，若非大谷合約薪資延遲支付，這些簽約將難以實現。」去年休賽季，大谷與道奇簽下10年7億美元的合約，並將其中97％遞延至10年後才支付，讓道奇隊的補強資源更為充裕。《體育畫刊》提到：「若道奇隊成功簽下Soto或Adames其中一人，將使他們再度成為贏得世界大賽的熱門球隊。如果Betts回到內野，Soto在道奇隊中有望擔任右外野手。假設佐佐木的加入，將與大谷、山本、Glasnow組成強大先發輪值。」