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▲此事件起因為，Jessi男粉突然遭到同行者施暴毆打。（圖／YouTube JTBC News）

▲Jessi已公開道歉，表示自己未來會以更負責的態度面對，並將更努力修復形象。（圖／Jessi IG）

南韓女星Jessi近日捲入暴力事件，形象大受影響。事件起因於一名18歲男粉絲上前向Jessi合照時，遭到同行者毆打。儘管Jessi未參與暴力行為，但她在事件發生時未立即出面處理，引來輿論批評。昨（9）日，首爾江南警察署針對Jessi進行的調查結果出爐，確認她並無隱匿或協助罪犯的嫌疑，最終不移交檢察院。然而，Jessi的形象因事件受損，網路上對她的批評聲浪持續不斷，甚至認為該事件「會跟她一輩子」。據韓媒報導，首爾江南警察署表示難以認定Jessi涉及隱匿或協助犯罪，因而決定不將案件移交檢察院處理。Jessi當時的同行者也被判定無嫌疑。對此，網友持不同意見，有人認為結果合理，但也有許多人認為她的行為涉及道德問題，甚至直言「這件事情會跟著她一輩子」。此次風波對Jessi的形象造成重大影響，儘管無罪，但道德責任的質疑仍難以平息。針對此事件，Jessi日前公開道歉，對受害者及其家屬表達歉意。她坦言：「因為我而發生的事情，讓許多人感到傷害、被背叛甚至憤怒。」Jessi的好友透露，她目前正處於反思階段，情緒受到極大打擊，暫時沒有復出的計劃。Jessi強調，未來會以更加負責的態度面對公眾，努力修復形象。