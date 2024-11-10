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代工大廠廣達週五（8日）公布10月營收為新台幣1358.93億元，月減12.4%、年增48.7%，創下歷史同期新高紀錄。法人看好，今年全年營收有望挑戰歷史新高。廣達公布10月營收為新台幣1358.93億元，為同期新高，月減12.4%、年增48.7%。累計前十個月營收為新台幣1.13兆元、年增27.02%，同創歷史同期新高，並且已經超越2023年全年營收的1.08兆元，因此法人看好，今年全年營收有望挑戰歷史新高。觀察銷售數字，廣達10月筆電出貨320萬台，月減34.69%、年增10.34%，也因此使得10月營收也較9月的歷史高點滑落，呈現月減。主要是9月有季底效應，帶動筆電出貨明顯增長。展望後市，目前除了已掌握谷歌、微軟及亞馬遜 AWS 等科技巨頭的 AI 伺服器訂單，據瞭解，廣達也拿下至少約三成輝達（NVIDIA）「GB200」伺服器的供應份額，可望再為公司獲利帶來上衝的成績。廣達董事長林百里先前也在股東會上表示，旗下智慧工廠發展上已實現數位化、自動化，隨 AI 時代到來，現在正是市場的爆發期，並看好未來 2年市場將「百花齊放」。廣達將在下周四（14）日召開法說會，公布第三季財報，並釋出本季及明年展望。廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前表示，AI需求就如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言「很瘋狂」，目前廣達美國廠產能到明年底前都滿載，並已在台灣與美國試產GB200，明年首季逐步放量。美國總統當選人川普主張美國製造與關稅保護主義，市場擔心恐怕會引發2018年首次美中貿易戰後的供應鏈第二次移轉再平衡，不過廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令先錢出席台灣半導體產業協會（TSIA）年會論壇受訪指出，廣達持續在海外投資及擴廠，供應鏈涵蓋很廣，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲都有設廠，「我們的因應其實比較遊刃有餘」。