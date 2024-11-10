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公視經營的英語頻道 TaiwanPlus 報導美國總統大選，將美國總統當選人川普稱為「重刑犯」而引發爭議，公視已將該則報導暫行下架。對此，國民黨立委李彥秀今（10）日直言，總統賴清德要大家不能有「疑美論」，更說這些都是「認知作戰」，結果政府的公共電視台公開帶頭開酸川普，「公視一定要有人負責與並且公開道歉」。李彥秀提及，公視Taiwan plus美國大選影片中，記者竟然脫口而出「美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯…」等用語，不僅是充滿政治立場、充滿意識形態、攻擊美國未來總統、羞辱美國人民的嚴重低級錯誤，更影響台美關係未來的發展，連文化部長小野都說「事情非常嚴重」。李彥秀說，賴清德要大家不能有「疑美論」，更說這些都是「認知作戰」，結果政府的公共電視台公開帶頭開酸川普，公視一定要有人負責與並且公開道歉。李彥秀強調，公視絕大多數的經費也來自政府的捐贈以及專案型補助，現在卻成為民進黨政治酬庸的禁臠，成為民進黨政治鬥爭的打手，放任記者攻擊美國即將上任的元首，美化力挺罷樑政治宣傳，縱容社群小編抹黑在野黨，公共電視台是全民的電視台，現在卻淪為特定政黨的「黨媒」，「是可忍孰不可忍」。