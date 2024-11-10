天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）準備生成！今（10）日關島南方出現新的熱帶性低氣壓，在未來24小時有機會增強為颱風「天兔」，更有機率和銀杏、桔梗、萬宜形成「四颱共舞」的奇景，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天兔颱風若生成，有可能在週五（11/15）過後，從台灣東方不遠處北上，後期還有很大的變數。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年第25號颱風「天兔」 即將形成，未來5天大致會沿著太平洋高壓邊緣，朝西北西往菲律賓呂宋島移動，週五抵達呂宋島後，「可能遇到北方高空槽線東移、太平洋高氣壓減弱，有可能在呂宋島附近轉向，並從台灣東方不遠處北上。」
另一臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則說明，若天兔颱風真的和銀杏、桔梗、萬宜同時存在，將會是1958年以來，歷史上11月第一次同時出現四個颱風，這是連夏季也不常見的奇景。
針對天兔颱風，後續要留意太平洋高壓與北方冷空氣，特別是當天兔到達台灣南方海域時，北方是否有槽線勾引、以及太平洋高壓的強度，若副熱帶高壓偏強，天兔颱風將會偏南通過，反之可能提前北轉，離台灣更近，路徑變數還大。
近期天氣部分，中央氣象署預報員張承傳表示，銀杏颱風正往越南東部近海移動，72小時內會減弱為熱帶低氣壓；萬宜颱風路徑往西，環境不適合發展，72小時後也會減弱成熱帶低氣壓。
明（11）日東北季風增強、水氣變多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東北部山區有較大雨勢；週二至週三（11/12至11/13）除了東北季風外，桔梗颱風外圍環流也會帶來水氣，包括基隆北海岸、大台北山區及東北部都要留意大雨發生的機率，是週末前雨勢最明顯的時段。
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另一臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則說明，若天兔颱風真的和銀杏、桔梗、萬宜同時存在，將會是1958年以來，歷史上11月第一次同時出現四個颱風，這是連夏季也不常見的奇景。
針對天兔颱風，後續要留意太平洋高壓與北方冷空氣，特別是當天兔到達台灣南方海域時，北方是否有槽線勾引、以及太平洋高壓的強度，若副熱帶高壓偏強，天兔颱風將會偏南通過，反之可能提前北轉，離台灣更近，路徑變數還大。
近期天氣部分，中央氣象署預報員張承傳表示，銀杏颱風正往越南東部近海移動，72小時內會減弱為熱帶低氣壓；萬宜颱風路徑往西，環境不適合發展，72小時後也會減弱成熱帶低氣壓。
明（11）日東北季風增強、水氣變多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東北部山區有較大雨勢；週二至週三（11/12至11/13）除了東北季風外，桔梗颱風外圍環流也會帶來水氣，包括基隆北海岸、大台北山區及東北部都要留意大雨發生的機率，是週末前雨勢最明顯的時段。