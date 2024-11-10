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世界棒球12強將在13日開打，韓國隊首戰就將強碰中華隊，陣中主砲金倒永受到台灣媒體和球迷的熱烈關注，不過金倒永本人接受韓媒訪問時開玩笑說，「最近啦啦隊更受歡迎，我在台灣超商看到韓國啦啦隊員的照片。」韓國隊8日抵達台灣備戰，韓媒《Xportsnews》指出，金倒永受到台灣球迷和媒體的大量關注，有球迷接機還準備了亞虎球衣與棒球想請他簽名，而媒體則專程到訓練場地對他進行專訪，且隨著比賽時間接近，對金倒永更是「一日一報導」。對於這次受到大批關注，金倒永表示驚訝和高興，但強調不會因此感受到額外的壓力，這次12強賽是比去年亞冠賽更大的賽事，自己也想拿出好表現回應媒體的期待，「我想展現自己與去年不同的一面，我想做的更好。」韓媒也提到「在台灣會開玩笑說，啦啦隊比棒球員更有名。」但看到金倒永受關注程度，似乎還是他人氣更高，不過金倒永本人也感受到韓國啦啦隊員在台灣的超高人氣，笑說，「最近，啦啦隊更受歡迎，我在便利商店看到貼著啦啦隊員的照片。」韓媒也補充，實際上，台灣職業棒球界有很多韓國拉拉隊員，比如安芝儇和李多慧，兩人超高人氣甚至超越了一般娛樂圈的明星，成為球迷焦點。