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▲美國前駐聯合國大使海莉曾嚴厲批評川普，但最終仍支持他競選總統大位。（圖／美聯社／達志影像）

美國前總統川普在本次美國總統大選中橫掃七大搖擺州，獲得312張選舉人票，確定成為下屆美國總統，成功重返白宮。在選後，川普未來的內閣名單也成為焦點，有外媒指出，川普第一任時期的挺台國務卿蓬佩奧、挺台參議員盧比歐都有入列。不過川普於9日時宣布，不會邀請蓬佩奧及前駐聯合國大使海利入閣。川普9日在自家創建的社群平台「真實社群（Truth Social）」上發文，表示「不會邀請前大使海利（Nikki Haley）或前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）加入正在籌組的川普政府。」不過川普仍稱「我非常享受並感謝先前與他們的合作，感謝他們為我們國家服務。讓美國再次偉大」。目前川普正趕在1月20日的總統就職前，會見可能的政府成員人選。路透社8日時報導，川普與著名投資人貝森特（Scott Bessent）會面，他很可能是美國財政部長的提名人選之一。Politico報導指出，川普的發文顯示出「忠誠度」在川普2.0的人事安排的重要性。路透社報導指出，海利過去曾任南卡羅來納州州長，並在川普第一任期期間擔任美國駐聯合國大使。儘管海利在黨內初選時與川普競爭總統提名，並曾嚴厲批評川普，但最終仍支持他競選總統大位。海利表示「我很自豪能與川普總統一起在聯合國捍衛美國」，「我祝福他，以及所有為國家服務的人，未來四年能成功推動美國變得更強大、更安全。」而蓬佩奧在川普第一任期期間，曾任中央情報局（CIA）局長和國務卿。在2023年4月宣布不會參選之前，他也被視為潛在的共和黨總統候選人。儘管蓬佩奧曾動念共和黨初選時挑戰川普，但未付諸行動，後與川普「重修舊好」，但蓬佩奧堅定支持烏克蘭的立場與川普陣營多數高層意見相左。蓬佩奧尚未回應置評請求。有兩名知情人士告訴美國政治新聞媒體Politico，蓬佩奧正努力爭取國防部長一職。不過包括川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）等川普親密盟友對此強烈反對。一名前川普政府高階官員表示，有人希望不要讓那些「有總統野心的人」利用川普的內閣職位作為跳板。