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▲除了世界衛生組織精液檢查6項指標，近年另新增「精子DNA碎片化」檢測。（示意圖／取自Pxhere）

現代夫妻有不少苦於不孕症，除女方因素之外，男性精蟲健康也是關鍵。醫師指出，要檢測精蟲品質，除了觀察精液量、精子數等6項指標，近年新增「精子DNA碎片化」，若碎片化嚴重，即使其他指標過關，精子仍可能有缺陷。成大醫院泌尿部主治醫師林于巧表示，伴侶若性生活且未避孕，若超過1年仍無法懷孕，則可定義為不孕症；據統計，約有15%的伴侶有不孕症困擾。林于巧指出，除女性不孕症，男性不孕症的原因包括先天染色體疾病、癌症、生殖系統阻塞、泌尿道發炎，及靜脈精索曲張等，而精液檢查是男性生育力重要方法，依據世界衛生組織（WHO）精液檢查標準，傳統包涵6項指標：◼️精液體積：精液量少於1.4毫升，應檢查是否有輸精管阻塞或逆行性射精。◼️精子數量：每毫升精液中的精子數量少於1600萬屬少精症，若全無精蟲則為無精症。◼️精子活動力：能以正常方式游動前進的精子數量若低於32%，即視為活動力不足。◼️精子形態：正常形態的精子應具有標準的頭部、頸部和尾部，其數量應大於4%。若形態異常，可能會影響精子功能與受精能力。◼️pH值：正常精液pH值介於7.2到8.0之間，數值過低或過高都代表可能有感染或其他問題。◼️白血球數量：白血球過多可能表示感染。林于巧指出，除前述指標外，近年並新增「精子DNA碎片化」（DNA fragmentation）檢測，可評估精蟲頭部攜帶的DNA是否健康，若碎片化程度偏高，則代表DNA不健全，即使其他指標正常，精蟲仍可能有缺陷，導致受孕困難、流產風險增加，也會提高人工生殖難度。此外，若年齡較高、靜脈精索曲張、生殖系統發炎、不良生活習慣等，或暴露於環境毒素及輻射線，恐能導致精子DNA碎片化程度上升。林于巧強調，男性不孕症或精蟲異常，身體可能有潛在疾病，若未及時接受檢查、治療，長久下來容易進一步影響健康，提醒所有男性都皆應重視精蟲品質，若有疑慮或懷孕困難等狀況，應及早至泌尿科門診評估。