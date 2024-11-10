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今年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽，洛杉磯道奇以4勝1敗擊退紐約洋基，奪得隊史第8座冠軍。上週道奇舉辦封王遊行，一名道奇狂熱粉絲在謊稱身體不適的情況下向公司請病假，卻偷偷參加封王遊行，結果遭公司解僱，引起廣泛討論。這起事件更被美媒《FOX 11洛杉磯》和《FOX Sports》報導，該粉絲還自嘲其雇主是洋基隊粉絲，諷刺自己遭遇「職場悲劇」。據報導，該粉絲在2日請病假未上班，卻被發現出現在洛杉磯市中心的道奇隊封王遊行現場，最終公司認定此舉屬於不正當行為並決定解僱。道奇隊在本季世界大賽中以4勝1敗擊敗洋基隊，奪得自1988年以來的首座冠軍，此次封王遊行因疫情而取消，所以這次是洛杉磯36年來的第一次。儘管當天是平日，仍有大量粉絲一大早便湧入會場，共襄盛舉。這名道奇粉絲雖沉浸在道奇36年來首座冠軍喜悅中，但卻因此喪失工作，並自嘲「只能說被發現實在運氣不佳」，還戲稱老闆是「洋基隊的粉絲」。