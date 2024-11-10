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▲「小圓餅」技術有助提升糖友的理想糖值達標率。（圖／中華民國糖尿病學會提供）

▲糖尿病患者時常伴隨肥胖問題，而過去依賴糖化血色素為唯一指標，只能反映過去2、3個月內血糖平均值。（圖／業者提供）

根據國內2大糖尿病學術團體日前公開最新台灣糖尿病年鑑，顯示盛行率創新高，達10.6%，遠超日本、韓國等鄰近國家，患者總數恐已突破300萬人，且40歲以下盛行率也從0.77%上升至0.98%。醫師表示，現已有「連續葡萄糖監測」科技，可優化「理想糖值達標率」，降低併發症風險，糖友可多參考。對於糖尿病管理，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧醫師說，過去依賴糖化血色素作為唯一指標，但這項指標只能反映過去2、3個月內血糖平均值，無法呈現長時間內血糖波動的全貌，直到近年連續葡萄糖監測（CGM，俗稱小圓餅）技術誕生，糖尿病管理才從傳統的單點測量進化為持續監測。黃建寧表示，透過連續葡萄糖監測，糖友能夠追蹤理想糖值達標率（TIR），其代表血糖在標準範圍內的時間百分比，數值愈高，代表血糖控制愈穩定。據統計，TIR每增加10%，糖化血色素約降低0.8%，而當TIR降低10%，微量蛋白尿發生率會上升40%，視網膜病變風險更會上升至64%。針對TIR，黃建寧說明，相較於糖化血色素，TIR不僅可即時監測糖友的血糖，還能全方位展現血糖的波動狀態，因此目前國際八大學會已有共識，推動以TIR評估糖尿病管理，並以紅、黃、綠3顏色反映葡萄糖濃度，建議第1、2型糖友應維持TIR比例7成在綠燈。此外，中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅醫師說，透過連續葡萄糖監測產品，藉由傳感器每日24小時、連續14天偵測葡萄糖濃度，並能產生葡萄糖圖譜，同時計算TIR理想糖值達標率，糖友將有非常完整的數據可調整日常作息，進而有效延緩併發症出現。醫師表示，「小圓餅」不僅有利於糖友自我監測，還能即時分享數據給家人、照護者，使醫療團隊更能制定適切的個別治療計畫，病友可與醫師討論相關使用事宜，對於提升照護品質應有明顯助益。