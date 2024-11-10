2024年國際棒球最大規模盛會世界12強棒球賽開打，台灣時間今(10)日由美國、墨西哥領銜的A組率先開打，中華電信MOD、Hami Video完整轉播自預賽至決賽38場賽事及提供獨家熱點回看功能，中華隊13日起B組預賽出戰場次，加碼推出獨家多視角服務。此外，Hami Video開放免費觀看台灣場地舉辦的14場B組預賽。
本屆世界12強棒球賽集結各國精英，中華隊除由陳傑憲、林安可及甫於台灣大賽拿下MVP的曾頌恩等中職球星為基底，在美職奮戰的林昱珉也返國扛起主戰投手重擔；中華隊10日起將進行最後兩場官辦熱身賽，13日預賽首戰將於大巨蛋強碰南韓，屆時MOD、Hami Video除主視角，另提供廣受喜愛的一壘側及三壘側啦啦隊「CT加油視角」、「AMAZE應援視角」、中外野高台鳥瞰球場的「上帝視角」、可同時享受多元視野的「全覽視角」。
想完整收看世界12強棒球賽，中華電信推出Hami Video電視館限時多元優惠，網頁或APP訂閱「12強棒球加油包」120天方案售價399元，或是雙11的365天方案1,111元還能加碼抽Hami Point 666點。中華電信5G客戶申辦年約方案享每月79元優惠，訂閱完成除了可看世界12強棒球賽7場官辦熱身賽、38場正賽，後續還能觀賞NBA美國職籃、HBL高中籃球、UBA大專籃球、BWF世界羽球巡迴賽等國內外超夯賽事。
此外，為了讓台灣民眾共享賽事，Hami Video特別開放部分賽事免費觀看，預計會提供台灣場地舉辦的B組預賽場次共14場，大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。
收視路徑
MOD：首頁 > 12強棒球 (或快速鍵999)
Hami Video：真心推薦 > 12強棒球 https://cht.tw/x/79y1n
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