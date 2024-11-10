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美國第47任總統大選結果揭曉，由美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）當選，對此政經評論員吳嘉隆表示，半年多前自己就已告訴朋友，大選已進入垃圾時間，當然是川普當選，此外綜觀過去民調，民主黨選前選後都存在落差，如果沒有超過3.5%票開出來很可能是輸，此次搖擺州都有這現象，如果看得懂就會知道，大選其實早就結束，而美國人天生不喜歡垃圾時間，所以，把這場總統大選弄得好像很緊張刺激，其實只是在提供選民娛樂服務而已。吳嘉隆直言，美國總統大選早就進入垃圾時間，半年多前，早就告訴一個很關心美國大選的扶輪社朋友說，美國總統大選早就結束了，已經進入垃圾時間，對方追問是誰當選？「我說，當然是川普了」。吳嘉隆表示，那時民主黨候選人還是拜登，後來總統大選辯論會拜登表現差，居然被民主黨自己人逼退，換成了哈里斯。那時候，民主黨內部知道大勢不妙，換上哈里斯，私底下是要留住金主們的信心，讓參議院與眾議院的選舉還能吸收到政治獻金。吳嘉隆說，除了大選辯論之外，川普被暗殺未遂的事情，他的現場反應不是事先有劇本，而是臨場的條件反射，本能反應，顯示出他的危機處理能力。這樣的能力反映出來他是軍人性格。川普的性格養成教育是在軍校，在紐約軍事學院，所以合理認定，他具有軍人性格，如果接受這樣的說法，那應該也會明白，軍人追求的是榮譽感與使命感，追求的是國家利益，必要時願意為國家利益而犧牲奉獻。吳嘉隆指出，相對的，如果川普只是一個商人或政客，那在被暗殺的現場，很可能都嚇出尿來，立刻會慌亂，會手足無措。而習近平一直認定，川普只不過是一個商人，其實是嚴重的誤判的川普。因為商人性格的認定，意思是川普可以交易、可以收買、可以施加壓力，但是習近平跟川普打交道以來，情況是完全相反，川普不但沒有被收買，而且還回過頭來對習近平施加壓力，甚至於羞辱習近平。吳嘉隆表示，川普被暗殺未遂之後，一方面表現出危機處理能力，也表現出領袖魅力，那時候他其實已經鎖定勝局。現在來講數據，來支持上面的綜合判斷。美國有人去比對歷史總統大選的選前民調，與選後得票率。結果有一個重大發現，就是民主黨候選人的選前民調，到選後的開票，存在落差。這樣的型態很穩定。吳嘉隆舉例，假設拜登在某一個州的民調領先川普7.5%，實際開出來的得票值領先4.0%，中間少了3.5%，這個3.5%的落差，是一個平均值，因為這樣的現象在很多州，在過去2次川普有參加的總統大選，都有這樣的現象，過去選前很多民調，甚至於包括封關民調，都宣稱哈里斯與川普勢均力敵，很多地方難以預測勝負結果，但是如果仔細一看，在哈里斯有領先川普的地方，領先幅度大致上是1%或2%以下，被認為都在統計誤差範圍3%之內。吳嘉隆解釋，如果知道有3.5%這門檻，就是說民主黨候選人在民調上的領先程度，如果沒有超過3.5%的話，那麼到時候票開出來很可能是輸掉的，這就是說，從民調到得票的落差門檻3.5%來看，哈里斯其實早就輸掉了，因為在她領先川普的地方，都在3.5%以內，特別是在搖擺州都有這樣的現象。如今拿開票結果來印證，川普在所謂的7個搖擺州是全部獲勝，這個結果與選前民調用3.5%的門檻來觀察，是完全一致的。吳嘉隆指出，現在回頭去看，選前的民調其實對選民有高度的誤導，讓大家以為競爭很激烈，不到最後關頭不知道勝負結果，但其實這些都算是假象，如果看得懂就會知道，美國大選其實早就結束了，而美國人天生不喜歡垃圾時間，所以把這場總統大選弄得好像很緊張很刺激，「但其實只是在提供選民娛樂服務而已」。