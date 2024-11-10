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▲克里夫蘭騎士今（10）日以105：100擊敗布魯克林籃網隊，開季11連勝到手，即使是在「詹皇」LeBron James效力於這支球隊之時，他們也未曾達到過這項成就。（圖／美聯社／達志影像）

▲騎士主力後衛Donovan Mitchell表現出色，開季場均可得到22.6分。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士隊後衛 Donovan Mitchell (45 號) 。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士今（10）日以105：100擊敗布魯克林籃網隊，開季11連勝到手，即使是在「詹皇」LeBron James效力於這支球隊之時，他們也未曾達到過這項成就，Kenny Atkinson給了克城在2024-25賽季之初一場美夢和寄望。但，這是可以長久維持的嗎？騎士是真的蛻變了，還是這只是某種不可知現象的一部分？在2015-16年的金州勇士隊之後，沒有任何一支球隊曾經取得過開季11連勝，在現代NBA各隊實力越來越平均、輪休越來越頻繁的情況下，超長的連勝之旅越來越常見，更不要說是在開季球隊狀態仍在調整之時。在73勇士之前的一支球隊，已經要追溯到2002-03賽季的達拉斯小牛（現稱獨行俠），他們創下開季14連勝的紀錄。這麼長的連勝理應沒有僥倖的成分存在，畢竟這連LeBron James時代、那支連續4年打進總冠軍賽的冠軍騎士都未曾寫下過。可是我們還是不禁想問：騎士隊目前的狀況是可以長久維持的嗎？到底是短暫不可預期的爆發，還是他們確實更上一層樓了。上一季克里夫蘭騎士隊進攻效率115.2，在聯盟中排名第18，季後賽落敗的原因正是因為「進攻便秘」。他們過度依賴擋拆、場上空間不足，除了Donovan Mitchell和Darius Garland這兩名持球者之外，團隊缺乏射手，因此很難在高水平的系列賽有所突破。但開季至今前10場比賽——別懷疑您的眼睛——騎士場均出手37記三分球、命中15.8球（聯盟第4），命中率42.7%（聯盟第1），旺盛的外線火力帶動他們打出聯盟第一的場均得分（124.5分）和進攻效率（123.1）。這還是在他們的主力射手Max Strus，10月中旬就躺在傷兵名單的情況下所打出來的。那麼，騎士的三分球為什麼會突然爆發？Kenny Atkinson和J.B. Bickerstaff帶領的騎士，決定性的不同是什麼？數字給了我們答案：上一季騎士隊節奏97.2，聯盟第22；本季101.1，聯盟第4。快速的進攻節奏，讓騎士隊有更多機遇戰的進攻機會，從而一定程度地緩解了他們半場陣地戰進攻手段不足的問題，同時由於Evan Mobley的存在，他們也沒有因此犧牲了防守表現，本季防守效率110（聯盟第6），依然很有水準。這也不是Atkinson所獨有的秘笈，基本上現代籃球進攻和場上節奏有密切關聯，早已不是新聞。Atkinson過去是勇士助教，從Steve Kerr那裏對這一點肯定看得最為透徹。今天對上籃網，末節他擺上［超級五小」，顯然也是師承勇士，懂得在某些情況下，在不犧牲場上對位的情況下，可以放棄身高來加強球的轉移和流動。不拘泥於傳統陣容，也是騎士本季的一些變化。11連勝，讓騎士站上了東區之巔，現在的問題是：這是短期現象、還是一支球隊成長進步後的展現。兩者可能都有，換帥對於騎士來說是正確的決定，但前者也占了連勝原因的很大一部分。騎士的三分球要維持整個賽季，看起來是不切實際的。而且他們的外線主要產自他們兩名主要持球者Mitchell和Garland，而非平均散佈在全隊，所以當對手加強對兩人的壓力時，命中率降低是可預期的。而當他們無法在此種高效率的得分手段上，騎士有沒有其他的手段能夠反制？過去不是沒有開季打得絕佳，但季中就開始疲軟的隊伍，奧蘭多魔術一定懂這種感覺。Atkinson的考驗才正要開始。2015-16 勇士：24-0（總決賽失利）1993-94 火箭隊：15-0（NBA 冠軍）2002-03 小牛：14-0（分區決賽失利）1957-58塞爾提克：14-0（輸掉總決賽）1996-97 公牛隊：12-0（NBA 冠軍）1982-83 超音速：12-0（第一輪失利）1997-98湖人：11-0（分區決賽失利）1997-98 老鷹：11-0（首輪失利）1990-91 拓荒者：11-0（分區決賽失利）1964-65 凱爾特人：11-0（NBA 冠軍）2024-25 騎士：11-0（現正進行中）2000-01 76人隊：10-0（總決賽失利）1993-94 超音速：10-0（第一輪失利）1972-73 塞爾提克：10-0（分區決賽失利）