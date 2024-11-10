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▲依據《中醫體質分類與判定》，體質可分成9大類。（圖／北市聯醫提供）

中醫是民眾的健康好夥伴，幾乎人人都對「體質」2字耳熟能詳，不過對於自己屬於哪種體質，可能都搞不清楚，為此有中醫師整理出「體質密碼」，一看就能掌握本身的體質類型，供大家參考。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師陳依庭說，中醫對於體質有多種分類方式，最常見是依據《中醫體質分類與判定》，將體質分成9大類。這類人通常體型勻稱，既不胖也不瘦，心態也較平穩，面色紅潤，精力充沛，睡眠品質好，對環境變化的適應能力強，生病的機會比較少。這類人體型常見肌肉不夠結實，常覺得元氣不足，說話聲音較弱，容易氣短，並且不太耐受風寒，較易感冒。這類人往往肌肉鬆軟、皮膚白胖，容易怕冷，手腳也常冰涼，喜歡吃熱食，精神較為低落，夏天耐得住，但冬天難受，容易罹患寒症和腰、腿痛等。這類人體型偏瘦，性情急躁，常覺得口乾咽燥，喜歡喝冷飲，大便容易乾燥，眼睛和皮膚常乾澀，不耐受高溫、乾燥氣候，較易便秘。這類人性格內向、敏感，較為多疑、抑鬱，經常覺得煩悶不樂，對精神刺激適應較差，容易受到驚嚇。這類人膚色偏黯，舌頭顏色紫暗，嘴唇也可能呈紫色或黯淡，頭髮易掉落，女性月經期間容易出現血塊。這類人體型較肥胖，腹部鬆軟，痰多，喜歡吃油膩甜食，不太適應濕重氣候，特別是梅雨季節，容易罹患高血壓、糖尿病、高血脂等問題。這類人性情急躁，容易心煩，臉上常有油光，口苦，舌苔黃膩，不耐受濕熱交替的長夏天氣。這類人體質特殊，常出現過敏症狀，如喉嚨癢、鼻塞、打噴嚏等，容易罹患哮喘、蕁麻疹、濕疹或花粉症，對外界環境與氣候變化適應力差。陳依庭表示，體質可分為前述9種，但每人體質往往是多種體質的綜合體，且「調養體質，養心養道」，因此調養體質不僅是單純調理身體，還需要關注心靈平衡，並應順應季節更替，不同時節也有對應的養生之道，建議要調理體質，還是要諮詢專業中醫師，才能找到最適合自己的方法。