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▲合成油脂是用化學方法合成，常模仿天然油脂的結構，根據需求調整成分以達到特定效果。（示意圖／取自pixabay）

隨著消費者意識抬頭，目前市面有許多化粧品標榜「天然」或「有機」，並不忘進一步宣稱化學合成產品有多可怕，但專家認為，目前國際並無針對含有機成分化粧品的官方認證，民眾不要覺得天然、有機產品一定優於化學合成產品。針對化粧品認證，食藥署邀請靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱詳加說明，她表示， 目前國際間並沒有專門針對含有機成分化粧品的官方認證，市面上主要依賴國際民間驗證機構認證，例如COSMOS-standard AISBL，是由歐洲多個有機認證機構共同制定標準，可分2種類別，包括COSMOS Organic（有機認證）和 COSMOS Natural（天然認證），前者對於化粧品成分中的PPAI（物理加工農業成分）及CPAI（化學處理農業成分），皆要求一定的有機成分來源比例，後者則要求合成原料占總原料比例需小於2%。吳姵萱表示，天然與合成油脂一般有來源、成分等不同，以來源而言，天然油脂來自植物、動物或其他自然資源，包括橄欖油、椰子油、乳木果油等，常含維生素、礦物質和其他天然成分，對皮膚有滋養作用；至於合成油脂，則是由化學方法合成，常模仿天然油脂的結構，根據需求調整成分以達到特定效果，例如合成酯類等。以成分而言，天然油脂主成分為脂肪酸、酯類、蠟質與其他天然的化學成分，有複雜的化學結構，而合成油脂的成分相對單一，通常只包含一種或幾種特定化學成分，分子結構一致。吳姵萱指出，化粧品製程常用的溶劑或載體，為求效果與穩定性，常會添加人工合成物，因此消費者不宜落入「純天然」迷思，且合成油脂雖缺乏植物油的天然不飽和脂肪酸，但透過現代科技添加類似的不飽和脂肪酸或模擬成分，已可實現相似效果。此外，，為皮膚提供安全的護理，效果不會在天然油脂之下。吳姵萱表示，天然油脂的結構與皮膚油脂相似，較易被吸收，因此常被認為較清爽，然而天然油脂不一定總是比合成油脂更清爽，有些反而相對較厚重，像是乳油、木果油等，質地厚重且氣味獨特，並不適合所有皮膚類型，所以民眾不宜直覺肯定宣稱天然或有機的字句，應更審慎選擇適合自己的產品。